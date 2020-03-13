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В Татарстане ввели особый санитарно-эпидемиологический режим
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РИА Новости

В Татарстане ввели особый санитарно-эпидемиологический режим

11:03 13.03.2020 (обновлено: 11:32 13.03.2020)
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкУсиление санитарно-карантинного контроля из-за вспышки коронавируса в Китае
Усиление санитарно-карантинного контроля из-за вспышки коронавируса в Китае
© РИА Новости / Максим Богодвид
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КАЗАНЬ, 13 мар - РИА Новости. Особый санитарно-эпидемиологический режим введён в Татарстане до 15 апреля по поручению президента республики Рустама Минниханова, сообщила руководитель пресс-службы главы региона Лилия Галимова в пятницу.
"По поручению президента Республики Татарстан Рустама Минниханова республиканским штабом по борьбе с распространением коронавируса сформировано решение о введение особого санитарно-эпидемиологического режима до 15 апреля. Он включает в себя ряд ограничений при проведении мероприятий с участием большого количества людей", - сказала Галимова журналистам.
В рамках данных ограничений международные спортивные мероприятия перенесены до более благополучной санитарно-эпидемиологической ситуации, спортивные матчи (регулярные игры) будут проводиться без участия зрителей, культурные мероприятия перенесены на более поздние сроки, запланированные гастрольные концерты возможны лишь при условии, что организаторы будут строго соблюдать весь перечень требований для обеспечения безопасности людей и лично будут нести полную ответственность за здоровье зрителей.
Галимова напомнила, что для всех прибывающих из-за рубежа жителей республики обязателен двухнедельный карантин, включая представителей правительства Татарстана. "Пример тому – министр экологии Татарстана Александр Шадриков, который вернулся из рабочей командировки в Германию и сейчас находится на домашнем карантине", - отметила она.
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Для жителей республики, вернувшихся с территорий, где зарегистрированы случаи короновируса, действует горячая линия +7(843)2960224, позвонив на которую необходимо сообщить сотрудникам Роспотребнадзора информацию о месте посещения, датах пребывания и возвращения, а также оставить контактную информацию. В случае проявления симптомов недомогания (температура, грудная и головная боль) в обязательном порядке необходимо обращаться за консультацией к врачу.
Ранее Галимова сообщала, что президент Татарстана из-за неблагоприятной ситуации с распространением коронавируса в мире скорректировал план своих зарубежных поездок на ближайшее время, а также отменил заграничные командировки представителей органов власти региона. Особое обращение прозвучало в адрес родителей в преддверии школьных весенних каникул, который развали во благо здоровья детей воздержаться от выездов в целом за пределы страны, а не только в те страны, которые представляют угрозу с точки зрения эпидемиологической ситуации.
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Коронавирус в РоссииКоронавирус Covid-19Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Рустам МиннихановРеспублика Татарстан (Татарстан)
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