В Таиланде сообщили о пяти новых случаях заражения коронавирусом

Сотрудники санитарно-карантинного пункта проводят дистанционную термометрию пассажиров на борту самолета, прибывшего в аэропорт Внуково. Архивное фото

Сотрудники санитарно-карантинного пункта проводят дистанционную термометрию пассажиров на борту самолета, прибывшего в аэропорт Внуково

БАНГКОК, 13 мар – РИА Новости. В Таиланде зарегистрированы еще пять случаев заражения коронавирусом COVID-19, все они связаны с использованием общей посуды при приеме пищи и напитков, заявил в пятницу на пресс-брифинге в Бангкоке постоянный секретарь министерства здравоохранения страны Сукхум Канчанапхимай.

"Еще пять человек в Таиланде пополнили списки подтвержденных анализами инфицированных пациентов, теперь их 75 с начала вспышки", - сказал он журналистам.

"Все пятеро заразились через общую посуду, так как пили алкогольные напитки из одного общего стакана. Двое новых пациентов - из той же группы из 15 человек, которые ужинали со своим другом из Гонконга . Вчера мы объявляли о том, что 11 человек из этой группы дали положительный анализ на коронавирус . Сегодня к ним добавились еще два их товарища, находившиеся до этого в строгом больничном карантине", - пояснил постсекретарь.

В четверг Канчанапхимай сообщил о группе друзей из 15 человек, которые были на ужине 25 февраля с другом, гражданином КНР, прибывшим в Таиланд из Гонконга 21 февраля. На ужине и на последовавшей вечеринке участники встречи несколько раз пили алкогольные напитки из одного стакана, пущенного по кругу, и курили по очереди одну сигарету.

"Еще трое новых пациентов – это женщина, вернувшаяся из поездки в Южную Корею, и двое ее друзей. Они втроем провели несколько часов в ночном клубе и пользовались общей посудой при употреблении спиртных напитков", - рассказал он.

Все новые пациенты – граждане Таиланда, уточнил Канчанапхимай.