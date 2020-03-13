В Казахстане остающихся дома родителям детей могут дать отпуск

В качестве превентивных мер против распространения коронавируса в Казахстане в школах увеличили длительность весенних каникул.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире заражены уже более 125 тысяч человек более чем в 110 странах, большинство выздоровели, но более 4 тысяч скончались.