В Казахстане остающихся дома родителям детей могут дать отпуск

АЛМА-АТА, 13 мар – РИА Новости. Президент Казахстана поручил проработать вопрос предоставления оплачиваемых отпусков гражданам, вынужденным оставаться дома с детьми в период повышенных санитарно-эпидемиологических мер из-за распространения коронавируса, сообщила пресс-служба главы государства.
"Касым-Жомарт Токаев поручил провести работу с работодателями в части предоставления оплачиваемых отпусков для одного из родителей, вынужденных оставаться дома с детьми. Правительству предстоит принять меры по поддержке предприятий через фискальные механизмы", - говорится в сообщении пресс-службы президента.
В качестве превентивных мер против распространения коронавируса в Казахстане в школах увеличили длительность весенних каникул.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире заражены уже более 125 тысяч человек более чем в 110 странах, большинство выздоровели, но более 4 тысяч скончались.
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