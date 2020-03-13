Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-03-13T10:54+0300
https://ria.ru/20200313/1568532614.html
В Казахстане остающихся дома родителям детей могут дать отпуск
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/03/0d/1568528412_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_481615e01669283803eeee2c0ba003f2.jpg
РИА Новости

В Казахстане остающихся дома родителям детей могут дать отпуск

10:54 13.03.2020
1798
© REUTERS / Willy KurniawanДезинфекция в рамках борьбы с эпидемией коронавируса
Дезинфекция в рамках борьбы с эпидемией коронавируса
© REUTERS / Willy Kurniawan
Дезинфекция в рамках борьбы с эпидемией коронавируса. Архивное фото
АЛМА-АТА, 13 мар – РИА Новости. Президент Казахстана поручил проработать вопрос предоставления оплачиваемых отпусков гражданам, вынужденным оставаться дома с детьми в период повышенных санитарно-эпидемиологических мер из-за распространения коронавируса, сообщила пресс-служба главы государства.
"Касым-Жомарт Токаев поручил провести работу с работодателями в части предоставления оплачиваемых отпусков для одного из родителей, вынужденных оставаться дома с детьми. Правительству предстоит принять меры по поддержке предприятий через фискальные механизмы", - говорится в сообщении пресс-службы президента.
Город Нур-Султан
Вчера, 09:10
Казахстан отменил ежегодный экономический форум из-за коронавируса
В качестве превентивных мер против распространения коронавируса в Казахстане в школах увеличили длительность весенних каникул.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире заражены уже более 125 тысяч человек более чем в 110 странах, большинство выздоровели, но более 4 тысяч скончались.
Пассажир в терминале F в международном аэропорту Шереметьево имени А. С. Пушкина в Москве
2 марта, 16:06
Симптомы коронавируса: как распознать болезнь
500000
Обсудить 0
Коронавирус Covid-19Касым-Жомарт ТокаевКазахстанВ мире
Рекомендуем
Смартфон
Роспотребнадзор дал совет для профилактики коронавируса
Сотрудники медицинского стационара
В Казахстане подтвердили два случая заражения коронавирусом
Триумфальная арка в Нур-Султане
Казахстан выделит $750 миллионов на программу занятости
Закрытая средняя школа в Ухане
Пекин оценил сообщения о возможной причастности армии США к COVID-19
Трейдеры в момент закрытия торгов на Нью-Йоркской фондовой бирже
Forbes: богатейшие люди мира потеряли 78 миллиардов долларов за день
Сотрудница медицинского стационара
СМИ: в Кении выявили первый случай заражения коронавирусом
Здание Министерства иностранных дел Китая в Пекине
МИД Китая предположил, что коронавирус в Ухань завезли военные из США
Банкноты номиналом 2000 рублей
В Киргизии, России и Казахстане обсуждают переход на нацвалюты
Стенд компании Роснефть на Петербургском международном экономическом форуме 2018
Помпео рассказал о торговле "дочки" Роснефти с Венесуэлой
Военный парад, посвященный победе в ВОВ, в Казахстане
В Казахстане из-за коронавируса отменили парад к 75-летию Победы
Прохожие в защитных масках на одной из улиц в Пекине
Эксперт оценил заявление МИД Китая о вине США в коронавирусе
Дезинфекция улицы в Пекине
В Китае заявили о сложности возобновления производства в стране
Том Хэнкс и Рита Уилсон
Том Хэнкс обратился к поклонникам после заражения коронавирусом
Тест-системы для диагностики нового коронавируса
В Казахстане подтвердили третий случай заражения коронавирусом
Город Нур-Султан
Казахстан отменил ежегодный экономический форум из-за коронавируса
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:02Пелоси объявила о сделке с Трампом по закону о коронавирусе
01:59Кипр запретил въезд иностранцам из-за коронавируса
01:47В Венгрии с понедельника закроют школы из-за коронавируса
01:39Фонд Джека Ма пожертвует США миллион масок для борьбы с коронавирусом
01:36В Крыму рейсовый автобус столкнулся с легковушкой
01:20Билл Гейтс покинул совет директоров Microsoft
01:13В Петербурге три человека пострадали в ДТП с машиной скорой помощи
01:12Работники штаб-квартиры ООН будут работать удаленно из-за коронавируса
01:10На Кипре подтвержден 21 случай инфицирования коронавирусом
00:52В Белоруссии часть студентов поместили на карантин из-за коронавируса
00:50Жена представителя правительства Греции заразилась коронавирусом
00:48Число заболевших коронавирусом в Египте выросло до 93 человек
00:47Число умерших от коронавируса в Латинской Америке выросло до четырех
00:45Премьер Армении с супругой собираются пройти тест на коронавирус
00:43На Украине осудили всех подозреваемых в нападении на советника СНБО
00:39В Суринаме зарегистрировали первый случай заражения коронавирусом
00:39Рубль отбил часть потерь своей стоимости за неделю
00:35Минздрав Эквадора сообщил о первой смерти от коронавируса
00:31В Польше скончался второй пациент с коронавирусом
00:27В минздраве США подшутили над скупающими туалетную бумагу из-за COVID
Лента новостейМолния