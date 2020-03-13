В Австрии число зараженных коронавирусом достигло 428 человек

ВЕНА, 13 мар - РИА Новости. Число подтвержденных случаев Число подтвержденных случаев коронавируса Австрии достигло 428, сообщило в четверг министерство здравоохранения республики.

В четверг утром ведомство сообщало о 302 зараженных, во второй половине дня скорректировало информацию до 361. Минздрав Австрии публикует информацию о текущей ситуации с коронавирусом дважды в день, по состоянию на 8.00 и 15.00 (10.00 и 17.00 мск).

По данным на 8.00 пятницы, в Австрии провели 6 582 теста на коронавирус, 428 оказались положительными. Четыре человека в стране уже выздоровели.

В четверг в Австрии зафиксировали первую смерть от коронавируса, в Вене скончался 69-летний мужчина, который побывал в Италии и имел другие болезни.

ВОЗ в среду объявила вспышку нового коронавируса пандемией. Ранее во вторник канцлер Австрии Себастьян Курц объявил о введении новых мер, призванных остановить распространение нового вируса в стране. Среди них - запрет на въезд в страну для прибывающих из Италии без медицинской справки, подтверждающей отсутствие коронавируса, а также запрет до начала апреля на проведение массовых мероприятий с участием более 500 человек на открытом воздухе и более 100 человек - в помещении.