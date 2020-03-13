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Пушков прокомментировал рекордный обвал котировок на рынках в США
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РИА Новости

Пушков прокомментировал рекордный обвал котировок на рынках в США

10:09 13.03.2020 (обновлено: 11:54 13.03.2020)
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© РИА Новости / Илья ПиталевАлексей Пушков на заседании Совета Федерации РФ
Алексей Пушков на заседании Совета Федерации РФ
© РИА Новости / Илья Питалев
МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков прокомментировал крупнейший с 1987 года обвал на американских фондовых рынках.
Он назвал глупостью предположения о том, что коронавирус стал следствием заговора фармацевтов.

"Фондовая биржа США рухнула так, как не рушилась с 1987-го. <…> Никто не выигрывает от эпидемии, а мир теряет миллиарды", — написал Пушков в твиттере.

Накануне американские индексы закрылись с падением от 7,9 до 9,3 процента — это худший показатель за более чем 30 лет.
На ситуацию повлияло заявление президента Дональда Трампа, который ввел 30-дневный запрет на въезд в США из Европы из-за коронавируса. На этом фоне американские биржи открылись падением в семь процентов, так что торги пришлось приостановить на десять минут. Но и после этого индексы продолжили снижаться.
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Коронавирус Covid-19Цены на нефтьДональд ТрампСовет Федерации РФАлексей ПушковСШАВ миреЭкономика
Популярные комментарии
Насчёт мира не в курсе,но вот Пушков и компания,точно потеряют миллиарды,если не оберут последнее с граждан своей страны(((
13 марта, 15:23
AUAlexandr Uglov
7000023
Может на свои стоит посмотреть котировки?Чем кумушек считать трудиться,не лучше ль на себя оборотиться?
13 марта, 12:40
Олег 84
12110014
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