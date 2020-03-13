Пушков прокомментировал рекордный обвал котировок на рынках в США

МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков прокомментировал крупнейший с 1987 года обвал на американских фондовых рынках.
Он назвал глупостью предположения о том, что коронавирус стал следствием заговора фармацевтов.
Накануне американские индексы закрылись с падением от 7,9 до 9,3 процента — это худший показатель за более чем 30 лет.
На ситуацию повлияло заявление президента Дональда Трампа, который ввел 30-дневный запрет на въезд в США из Европы из-за коронавируса. На этом фоне американские биржи открылись падением в семь процентов, так что торги пришлось приостановить на десять минут. Но и после этого индексы продолжили снижаться.