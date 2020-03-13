Глава МВД Австралии заразился коронавирусом

МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Министр внутренних дел Австралии Питер Даттон заявил, что у него обнаружен новый тип Министр внутренних делПитер Даттон заявил, что у него обнаружен новый тип коронавируса COVID-19 и, согласно требованиям медиков, он госпитализирован.

Twitter . "Сегодня утром я проснулся с температурой и больным горлом. Я немедленно связался с министерством здравоохранения Квинсленда и потом прошел тест на COVID-19. Днем министерство здравоохранения проинформировало меня, что тест оказался положительным", - говорится в заявлении министра, размещенном в его официальном аккаунте в

Как сообщает газета Sydney Morning Herald, недавно австралийский министр ездил в США, где проходила встреча представителей альянса спецслужб Five Eyes (США, Великобритания, Канада, Австралия, Новая Зеландия). Как отмечает ABC, в ходе поездки, которая состоялась на прошлой неделе, Даттон встречался с генеральным прокурором США Уильямом Барром и дочерью американского президента страны Иванкой Трамп.

Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон заявил, что ему не нужно самоизолироваться, поскольку, согласно рекомендациям медиков, это должен делать только тот, кто контактировал с зараженным COVID-19 в течение 24 часов перед появлением у него первых симптомов.