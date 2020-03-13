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2020-03-13T09:44+0300
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В Киргизии, России и Казахстане обсуждают переход на нацвалюты
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РИА Новости

В Киргизии, России и Казахстане обсуждают переход на нацвалюты

09:44 13.03.2020
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваБанкноты номиналом 2000 рублей
Банкноты номиналом 2000 рублей
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Банкноты номиналом 2000 рублей. Архивное фото
БИШКЕК, 13 мар - РИА Новости. Правительства Киргизии, РФ и Казахстана обсуждают переход на национальные валюты в бизнес-операциях в связи с резким скачком курса доллара, заявил в ходе совещания по вопросам стабилизации курса сома глава киргизского кабмина Мухаммедкалый Абылгазиев. За вторник-среду курс доллара вырос к сому на 4%, до 73 сомов за доллар.
"Совместно с правительствами республики Казахстан и Российской Федерации рассматриваются вопросы с целью перевода контрактных обязательств предпринимателей сторон на работу в национальных валютах", - цитирует премьера его пресс-служба.
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По словам главы кабмина, также в целях стабилизации курса правительство совместно с Нацбанком проводит активную работу с крупными компаниями, покупающими валюту на рынке для оплаты за поставленный товар в долларах, а также с компаниями, импортирующими подакцизные группы товаров.
"Самое главное – правительство усилит политику поддержки отечественных предпринимателей и бизнеса. В случае необходимости будут введены дополнительные меры поддержки. Среди таких мер: усиление работы по поддержке и участию отечественных компаний в процессах государственных закупок, рассмотрение возможности продления моратория на проверки бизнеса", - пообещал Абылгазиев.
Премьер отметил, что в условиях изменяющейся динамики экономической активности в странах - основных торговых партнерах Киргизии, необходимо "проводить детальный мониторинг ситуации, просчитывать и идти на решительные шаги". Он также подчеркнул важность рационального использования бюджетных средств с сокращением расходов и экономии средств, с учетом финансирования запланированных социальных обязательств и приоритетных направлений государства.
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Страны ОПЕК+ 6 марта не смогли договориться ни об изменении параметров сделки о сокращении добычи нефти, ни о ее продлении. В результате с 1 апреля снимаются ограничения по добыче нефти в странах-участницах прежнего альянса. В результате начала недели котировки потеряли около 20-25%, при этом снижение продолжается третью неделю подряд. Это, в том числе, стало причиной обвала рубля к доллару и евро, на текущей неделе российская валюта к американской максимально падала на 8,3%, к европейской - почти на 9%.
Одним из факторов риска на мировых рынках остается проблема распространения коронавируса COVID-2019 в мире. В мире заражены уже более 120 тысяч человек более чем в 100 странах. За пределами Китая крупные вспышки заболевания находятся в Италии, Иране, Южной Корее, обеспокоенность вызывает также ситуация в Испании, Франции, Германии и Великобритании. В четверг американский президент Дональд Трамп сообщил о введении 30-дневного запрета на въезд в США из Европы (кроме Великобритании) из-за коронавируса. В этот день биржи США закрылись падением на 9,5-10%, что стало худшей динамикой с 1987 года. Фондовые индексы Европы упали на 11-16,6%.
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РоссияМухаммедкалый АбылгазиевДональд ТрампКиргизияКазахстан
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