В Сети оценили песню Little Big для Евровидения

МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Пользователи YouTube положительно оценили песню группы Little Big, с которой она будет выступать на Евровидении.
Накануне группа представила композицию под названием "Uno" в шоу "Вечерний Ургант" на Первом канале.
"Радует, что остались верны своему стилю", — отметил ZynthElectro.
"Послушал несколько раз и теперь не могу остановиться", — написал Владимир Иванников.
"Неважно, какое место мы займем, все равно танцевать будет весь зал", — считает Ксения Фурлетова.
"Если не победят, то уж точно всем запомнятся!" — предположил Александр Трибунский.
Менее чем за сутки ролик набрал более 700 тысяч просмотров, 119 тысяч лайков и 13 тысяч комментариев.
Little Big — российская панк-рэйв-группа, образованная в 2013 году в Петербурге. Нынешний ее состав — это четыре исполнителя: Илья (Ильич) Прусикин, Сергей Макаров, Антон Лиссов и Софья Таюрская.
Международный конкурс Евровидение-2020 пройдет с 12 по 16 мая. Нидерланды получили возможность провести его после победы Дункана Лоуренса в прошлом году.