В Сети оценили песню Little Big для Евровидения

МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Пользователи Пользователи YouTube положительно оценили песню группы Little Big , с которой она будет выступать на Евровидении.

Накануне группа представила композицию под названием "Uno" в шоу "Вечерний Ургант" на Первом канале.

"Радует, что остались верны своему стилю", — отметил ZynthElectro.

"Послушал несколько раз и теперь не могу остановиться", — написал Владимир Иванников.

"Неважно, какое место мы займем, все равно танцевать будет весь зал", — считает Ксения Фурлетова.

"Если не победят, то уж точно всем запомнятся!" — предположил Александр Трибунский.

Менее чем за сутки ролик набрал более 700 тысяч просмотров, 119 тысяч лайков и 13 тысяч комментариев.

Little Big — российская панк-рэйв-группа, образованная в 2013 году в Петербурге . Нынешний ее состав — это четыре исполнителя: Илья (Ильич) Прусикин, Сергей Макаров, Антон Лиссов и Софья Таюрская.