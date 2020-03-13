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2020-03-13T12:15+0300
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В Сети оценили песню Little Big для Евровидения
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РИА Новости

В Сети оценили песню Little Big для Евровидения

09:41 13.03.2020 (обновлено: 12:15 13.03.2020)
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© Little Big Стоп-кадр видео "Uno" группы Little Big
Стоп-кадр видео Uno группы Little Big
© Little Big
Стоп-кадр видео "Uno" группы Little Big
МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Пользователи YouTube положительно оценили песню группы Little Big, с которой она будет выступать на Евровидении.
Накануне группа представила композицию под названием "Uno" в шоу "Вечерний Ургант" на Первом канале.
"Радует, что остались верны своему стилю", — отметил ZynthElectro.
"Послушал несколько раз и теперь не могу остановиться", — написал Владимир Иванников.
"Неважно, какое место мы займем, все равно танцевать будет весь зал", — считает Ксения Фурлетова.
"Если не победят, то уж точно всем запомнятся!" — предположил Александр Трибунский.
Менее чем за сутки ролик набрал более 700 тысяч просмотров, 119 тысяч лайков и 13 тысяч комментариев.
Little Big — российская панк-рэйв-группа, образованная в 2013 году в Петербурге. Нынешний ее состав — это четыре исполнителя: Илья (Ильич) Прусикин, Сергей Макаров, Антон Лиссов и Софья Таюрская.
Международный конкурс Евровидение-2020 пройдет с 12 по 16 мая. Нидерланды получили возможность провести его после победы Дункана Лоуренса в прошлом году.
Стоп-кадр клипа на песню GO BANANAS группы LITTLE BIG
12 марта, 17:51Культура
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Обсудить 11
КультураЕвровидение-2020Little BigНидерландыСанкт-Петербург
Популярные комментарии
Музыкальные вкусы у всех абсолютно разные. Мне, например, не очень понятно, зачем их отправляют на Евровидение? Разве это выбор России?
13 марта, 10:22
salivina
15111023
Клип бомба. Молодцы.
13 марта, 10:02
RRRock ROCK
3120007
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