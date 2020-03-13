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Казахстан отменил ежегодный экономический форум из-за коронавируса
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РИА Новости

Казахстан отменил ежегодный экономический форум из-за коронавируса

09:10 13.03.2020
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© РИА Новости / Виталий БелоусовГород Нур-Султан
Город Нур-Султан
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Город Нур-Султан. Архивное фото
НУР-СУЛТАН, 13 мар - РИА Новости. Казахстан на фоне ситуации с коронавирусом не будет проводить Астанинский экономический форум, который ежегодно проходит в столице республики, сообщили РИА Новости в министерстве финансов.
В феврале вице-премьер, министр финансов Казахстана Алихан Смаилов сообщил, что республика в целях экономии решила провести ежегодный Астанинский экономический форум на полях министерской конференции Всемирной торговой организации (ВТО), которая планировалась на июнь в Нур-Султане. В среду он заявил, что власти страны отменили конференцию ВТО из-за угрозы распространения коронавируса. Позже министерство торговли и интеграции Казахстана уточнило, что решение о возможной отмене мероприятия может принять лишь генсовет организации, но в связи с опасениями, вызванными ситуацией с коронавирусом, постоянному представительству Казахстана в Женеве поручено провести соответствующие консультации с секретариатом ВТО.
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"Да, Астанинский экономический форум тоже отменяем", - сообщил РИА Новости представитель министерства финансов Казахстана.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса пандемией. В мире заражены уже более 125 тысяч человек более чем в 110 странах, большинство выздоровели, но более 4 тысяч скончались.
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Коронавирус Covid-19Нур-СултанКазахстан
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