Казахстан отменил ежегодный экономический форум из-за коронавируса

В феврале вице-премьер, министр финансов Казахстана Алихан Смаилов сообщил, что республика в целях экономии решила провести ежегодный Астанинский экономический форум на полях министерской конференции Всемирной торговой организации (ВТО), которая планировалась на июнь в Нур-Султане. В среду он заявил, что власти страны отменили конференцию ВТО из-за угрозы распространения коронавируса. Позже министерство торговли и интеграции Казахстана уточнило, что решение о возможной отмене мероприятия может принять лишь генсовет организации, но в связи с опасениями, вызванными ситуацией с коронавирусом, постоянному представительству Казахстана в Женеве поручено провести соответствующие консультации с секретариатом ВТО.