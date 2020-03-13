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Религия и мировоззрение
2020-03-13T08:50+0300
https://ria.ru/20200313/1568527189.html
Мусульманам в Казахстане посоветовали посещать мечети в масках
https://cdn24.img.ria.ru/images/155210/72/1552107272_0:328:2967:1997_1036x0_80_0_0_f78e30513def595856bf814b9d4f3b54.jpg
РИА Новости

Мусульманам в Казахстане посоветовали посещать мечети в масках

08:50 13.03.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкГорода мира. Нур-Султан
Города мира. Нур-Султан
© РИА Новости / Илья Питалев
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Города мира. Нур-Султан. Архивное фото
НУР-СУЛТАН, 13 мар - РИА Новости. Духовное управление мусульман Казахстана (ДУМК) рекомендует прихожанам на фоне ситуации с коронавирусом посещать мечети в медицинских масках, а также не приходить с детьми на коллективный намаз (молитву).
Ранее в ДУМК призывали соотечественников при первых симптомах ОРВИ сразу же обращаться ко врачу и не посещать общественные места, включая мечети.
"Духовное управление мусульман Казахстана призывает мусульман по возможности сократить либо перенести все запланированные мероприятия и празднования. После чтения коллективного пятикратного намаза необходимо избегать рукопожатия при приветствии, не создавать скопления людей. Напомним, что рукопожатие после завершения намаза не входит в обязательную молитвенную практику", - говорится в сообщение на сайте ДУМК.
ДУМК также рекомендует прихожанам приходить в мечеть в медицинской маске, совершать омовение дома, после завершения намаза не задерживаться в мечети, не приходить с несовершеннолетними детьми на коллективный намаз. "Желательно, чтобы пожилые, больные люди и женщины не принимали участие в коллективной молитве", - отмечается в сообщении.
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