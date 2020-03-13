Мусульманам в Казахстане посоветовали посещать мечети в масках

НУР-СУЛТАН, 13 мар - РИА Новости. Духовное управление мусульман Духовное управление мусульман Казахстана (ДУМК) рекомендует прихожанам на фоне ситуации с коронавирусом посещать мечети в медицинских масках, а также не приходить с детьми на коллективный намаз (молитву).

Ранее в ДУМК призывали соотечественников при первых симптомах ОРВИ сразу же обращаться ко врачу и не посещать общественные места, включая мечети.

"Духовное управление мусульман Казахстана призывает мусульман по возможности сократить либо перенести все запланированные мероприятия и празднования. После чтения коллективного пятикратного намаза необходимо избегать рукопожатия при приветствии, не создавать скопления людей. Напомним, что рукопожатие после завершения намаза не входит в обязательную молитвенную практику", - говорится в сообщение на сайте ДУМК.

ДУМК также рекомендует прихожанам приходить в мечеть в медицинской маске, совершать омовение дома, после завершения намаза не задерживаться в мечети, не приходить с несовершеннолетними детьми на коллективный намаз. "Желательно, чтобы пожилые, больные люди и женщины не принимали участие в коллективной молитве", - отмечается в сообщении.