Роспотребнадзор рассказал, как улучшить качество сна

МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Специалисты . Специалисты Роспотребнадзора дали советы, как улучшить качество сна.

В пятницу, 13 марта, отмечается Всемирный день сна. Его основная цель — привлечь внимание к проблемам, связанным со сном, и к важности здорового сна

"Установите для себя постоянный режим сна, избегайте употребления тяжелой, острой, сладкой пищи минимум за четыре часа до сна, исключите кофеин минимум за шесть часов до сна. Регулярная физическая активность (только не непосредственно перед сном), удобные постельные принадлежности, комфортная температура в спальне", — говорится в сообщении на сайте ведомства.

Специалисты советуют отказаться от просмотра телевизора и от электронных гаджетов в кровати. Кроме того, следует проветривать комнату перед сном и использовать светонепроницаемые шторы.

В ведомстве отметили, что хороший сон включает в себя три элемента: продолжительность (она должна быть достаточной для того, чтобы, проснувшись, вы чувствовали себя отдохнувшим и бодрым), непрерывность (все периоды сна должны быть плавными, без фрагментации) и глубина (сон должен быть достаточно глубоким, чтобы вы успели восстановиться).