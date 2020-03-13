Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-03-13T12:26+0300
https://ria.ru/20200313/1568525892.html
Роспотребнадзор рассказал, как улучшить качество сна
https://cdn24.img.ria.ru/images/44096/82/440968200_0:31:600:369_1036x0_80_0_0_7b0016339e80b5b3be440bd59c568c7f.jpg
РИА Новости

Роспотребнадзор рассказал, как улучшить качество сна

07:46 13.03.2020 (обновлено: 12:26 13.03.2020)
24607
© Фото : Ярослав КарасьЗдоровый сон
Здоровый сон
© Фото : Ярослав Карась
Здоровый сон. Архивное фото
МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Специалисты Роспотребнадзора дали советы, как улучшить качество сна.
В пятницу, 13 марта, отмечается Всемирный день сна. Его основная цель — привлечь внимание к проблемам, связанным со сном, и к важности здорового сна.

"Установите для себя постоянный режим сна, избегайте употребления тяжелой, острой, сладкой пищи минимум за четыре часа до сна, исключите кофеин минимум за шесть часов до сна. Регулярная физическая активность (только не непосредственно перед сном), удобные постельные принадлежности, комфортная температура в спальне", — говорится в сообщении на сайте ведомства.

Специалисты советуют отказаться от просмотра телевизора и от электронных гаджетов в кровати. Кроме того, следует проветривать комнату перед сном и использовать светонепроницаемые шторы.
Флешмоб Выспись в Екатеринбурге
Вчера, 04:43
Всемирный день сна
В ведомстве отметили, что хороший сон включает в себя три элемента: продолжительность (она должна быть достаточной для того, чтобы, проснувшись, вы чувствовали себя отдохнувшим и бодрым), непрерывность (все периоды сна должны быть плавными, без фрагментации) и глубина (сон должен быть достаточно глубоким, чтобы вы успели восстановиться).
На сегодняшний день проблемы сна превратились в глобальную эпидемию, которая угрожает здоровью и качеству жизни почти 45 процентов населения мира. Роспотребнадзор отмечает, что большинство нарушений сна можно предотвратить или вылечить, но за помощью обращаются менее трети страдающих ими.
Пробиотики
4 марта, 14:20РИА Наука
Ученые назвали продукты, которые снимают стресс и улучшают сон
1181955418
Обсудить 4
сонЗдоровьеФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)сонОбщество
Рекомендуем
Регенерация аксона с помощью полимерного канала
Крепкие нервы. Ученые придумали замену для самых сложных операций
Дезинфекция улицы в Пекине
В Китае заявили о сложности возобновления производства в стране
Дезинфекция пассажирского автобуса во Львове
В Киеве проверили трех человек, вернувшихся из Италии с температурой
Стенд компании Роснефть на Петербургском международном экономическом форуме 2018
Помпео рассказал о торговле "дочки" Роснефти с Венесуэлой
Американские военные в Ираке
США наносят ответные удары в Ираке после нападения на базу Таджи
Смартфон
Роспотребнадзор дал совет для профилактики коронавируса
Лондон
Британия выделит 500 тысяч фунтов на борьбу с мифами о коронавирусе
Кубанское вино
Роскачество рассказало, какое вино помогает сбросить лишний вес
Биржа
Назван очаг возможного глобального финансового кризиса
Здание Министерства иностранных дел Китая в Пекине
МИД Китая предположил, что коронавирус в Ухань завезли военные из США
Добыча сланцевой нефти в Колорадо, США
Саудовская Аравия воюет за господство. США попробуют спасти жертв
Закрытая средняя школа в Ухане
В Китае назвали сроки окончания пандемии коронавируса
Биржа
Крушение бирж в США стало вторым самым худшим в истории
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров на пресс-конференции в студии телеканала Грозный
Кадыров дал советы, как не заразиться коронавирусом
Медицинские работники проверяют температуру друг у друга на границе Италии и Словении
Глобализация умирает не только в экономике, но и в головах людей
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:47В Венгрии с понедельника закроют школы из-за коронавируса
01:39Фонд Джека Ма пожертвует США миллион масок для борьбы с коронавирусом
01:36В Крыму рейсовый автобус столкнулся с легковушкой
01:20Билл Гейтс покинул совет директоров Microsoft
01:13В Петербурге три человека пострадали в ДТП с машиной скорой помощи
01:12Работники штаб-квартиры ООН будут работать удаленно из-за коронавируса
01:10На Кипре подтвержден 21 случай инфицирования коронавирусом
00:52В Белоруссии часть студентов поместили на карантин из-за коронавируса
00:50Жена представителя правительства Греции заразилась коронавирусом
00:48Число заболевших коронавирусом в Египте выросло до 93 человек
00:47Число умерших от коронавируса в Латинской Америке выросло до четырех
00:45Премьер Армении с супругой собираются пройти тест на коронавирус
00:43На Украине осудили всех подозреваемых в нападении на советника СНБО
00:39В Суринаме зарегистрировали первый случай заражения коронавирусом
00:39Рубль отбил часть потерь своей стоимости за неделю
00:35Минздрав Эквадора сообщил о первой смерти от коронавируса
00:31В Польше скончался второй пациент с коронавирусом
00:27В минздраве США подшутили над скупающими туалетную бумагу из-за COVID
00:24NYT: в США от коронавируса могут умереть до 1,7 миллиона человек
00:09США обвинили в мошенничестве россиянина Дениса Сотникова
Лента новостейМолния