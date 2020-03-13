Биржи стран G20 потеряли за неделю от 7% до 29%

Экономист о вероятности финансового кризиса: все не так, как кажется

Экономист из США Джесси Коломбо заявил, что мир стоит на пороге мощного финансового кризиса. Заведующий лабораторией Института прикладных экономических исследований РАНХиГС Александр Абрамов в интервью радио Sputnik прокомментировал этот прогноз.