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В США китайские СМИ сокращают штат по требованию Госдепа
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РИА Новости

В США китайские СМИ сокращают штат по требованию Госдепа

07:31 13.03.2020
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© AP Photo / J. Scott Applewhite, FileЗдание Госдепартамента США в Вашингтоне
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне
© AP Photo / J. Scott Applewhite, File
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 13 мар - РИА Новости. Четыре государственных китайских СМИ к 13 марта должны были сократить число своих сотрудников в США в соответствии с установленными госдепартаментом ограничениями.
Как сообщалось ранее, всего страну к этому сроку должны покинуть около 60 человек, право работать здесь останется у ста граждан КНР. В частности, China Radio International может оставить в стране двух сотрудников, газета China Daily – девять, телеканал China Global Television Network (CGTN) – 30, и информационное агентство Синьхуа – 59.

Не так неожиданно

Как рассказал РИА Новости источник, знакомый с ситуацией, китайские СМИ уже начали выполнять требования властей США. Собеседник агентства считает, что такое решение не стало неожиданностью.
"Я бы сказал, это не было настолько неожиданно, учитывая, что двусторонние отношения ухудшаются уже некоторое время, и жесткие шаги в отношении китайской прессы предварили последнее действие", - сказал он.
На работу отдельно взятых журналистов, по его словам, это вряд ли окажет какое-то влияние. Однако для организаций в целом это является "довольно значительным сокращением состава", и "некоторые обязанности будут вынужденно сокращены". Он также признался, что не знает, будут ли эти СМИ набирать американских сотрудников, чтобы восполнить уменьшение штата.

Теперь иностранные миссии

Эти действия стали частью ряда ограничительных мер, которые США вводят в отношении пяти китайских организаций. Поводом к этому послужило лишение Пекином аккредитации и выдворение трех журналистов американского издания Wall Street Journal из-за статьи о коронавирусе "Китай - настоящий больной Азии". Материал, по мнению китайских властей, дискредитировал усилия КНР по борьбе с вирусом, а также имел "сенсационный расистский заголовок". Издание отказалось принести извинения.
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Спустя некоторое время госдеп отнес пять упомянутых выше СМИ, а также компанию Hai Tian Development USA, которая занимается распространением China Daily, к "иностранным миссиям". Это означает, что теперь они должны отчитываться перед госдепартаментом о своих сотрудниках и собственности в США.

Толчок к справедливости

Спустя еще некоторое время госдепартамент объявил о введении визовых ограничений. Как сообщил представитель ведомства журналистам, с 2015 года США выдали гражданам КНР 3000 журналистских виз, в то время как в Китае аккредитованы всего 75 иностранных сотрудников американских СМИ.
Кроме того, китайцы получали бессрочные визы, в то время как в КНР срок визы составляет всего 30 дней и ее приходится постоянно продлевать.
Госдепартамент заявил о том, что теперь ограничения будут зеркальными, хотя представитель ведомства не стал уточнять, означает ли это сокращение срока визы до 30 дней. Для продления такой визы требуется выезд за пределы США и получение ее в консульстве.
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Все эти меры, по задумке госдепа, должны подтолкнуть власти Китая "к более справедливому отношению" к иностранным журналистам.

Холодная война

В ответ на это МИД КНР выразил решительный протест и выступил с критикой, обвинив США в "мышлении в духе холодной войны" и призвав отказаться от идеологических предрассудков. Во внешнеполитическом ведомстве отметили, что аккредитованные в США китайские СМИ работают в соответствии с принципами объективности, справедливости, правдивости и точности в подаче информации, играют важную роль в укреплении взаимопонимания и коммуникаций между народами двух стран, а также содействуют развитию гуманитарных обменов.
Кроме того, Пекин заявил, что оставляет за собой право на дальнейшие ответные меры.
С осуждением такого развития событий выступили и в организации "Комитет защиты журналистов", где призвали обе страны уйти от политики мести, а США предложили показать пример лидерства в деле свободы прессы вместо того, чтобы "перенимать авторитарную тактику Пекина".
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Коронавирус Covid-19Распространение нового коронавирусаМИД КНРГосударственный департамент СШАКитайКомитет защиты журналистовСШАВ мире
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