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Аргентина из-за коронавируса ввела ЧC в сфере здравоохранения
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РИА Новости

Аргентина из-за коронавируса ввела ЧC в сфере здравоохранения

07:16 13.03.2020
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© AP Photo / Natacha PisarenkoВид на Буэнос-Айрес
Вид на Буэнос-Айрес
© AP Photo / Natacha Pisarenko
Вид на Буэнос-Айрес. Архивное фото
БУЭНОС-АЙРЕС, 13 мар – РИА Новости. Власти Аргентины вводят чрезвычайную ситуацию в сфере здравоохранения на год и пока на месяц останавливают рейсы из целого ряда стран, включая Европу, США и Китай, сообщил президент страны Альберто Фернандес.
"В связи с объявлением коронавируса пандемией мы решили принять новые меры, чтобы защитить население, о которых говорится в чрезвычайном декрете, подписанном только что. Во-первых, вводится чрезвычайная ситуация в системе здравоохранения сроком на год, которая может быть продлена", - сказал президент в эфире гостелевидения.
В соответствии с декретом, Аргентина на месяц приостанавливает международные авиарейсы из стран, входящих в зону риска. К ним относятся все страны Европы, США, Южная Корея, Япония, Китай и Иран. Список этих стран будет уточняться по мере развития ситуации. Срок приостановки полетов также может быть продлен или сокращен.
Одновременно будут облегчены условия возвращения граждан страны, находящихся в этих странах.
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Двухнедельный карантин является обязательным для всех, кто уже приехал или прилетит из вышеуказанных стран, для всех людей с подозрительными симптомами, а также для тех, кто находится в тесном контакте с заболевшими. Нарушение изоляции будет караться тюремным сроком.
В четверг были выявлены первые случаи заражения коронавирусом внутри Аргентины, число случаев заболевания выросло до 31, есть один погибший.
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