Аргентина из-за коронавируса ввела ЧC в сфере здравоохранения

"В связи с объявлением коронавируса пандемией мы решили принять новые меры, чтобы защитить население, о которых говорится в чрезвычайном декрете, подписанном только что. Во-первых, вводится чрезвычайная ситуация в системе здравоохранения сроком на год, которая может быть продлена", - сказал президент в эфире гостелевидения.