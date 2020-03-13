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Культура
2020-03-13T08:56+0300
https://ria.ru/20200313/1568524834.html
Группа Little Big представила песню для Евровидения
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РИА Новости

Группа Little Big представила песню для Евровидения

06:57 13.03.2020 (обновлено: 08:56 13.03.2020)
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МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Группа Little Big представила песню, с которой будет выступать на Евровидении от России.
Композиция под названием "Uno" была исполнена во время шоу "Вечерний Ургант".
Стоп-кадр клипа на песню FARADENZA группы LITTLE BIG
12 марта, 19:37
Little Big выделили своих конкурентов на "Евровидении-2020"
Отрывок песни появился в интернете еще 7 марта, его выложили на канале "Ютубер" в Telegram.
Лидер коллектива Илья Прусикин рассказывал ранее, что эту песню написали спонтанно и она не задумывалась как трек для конкурса.
"Она будет в интересном стиле, достаточно новый формат для нас. Мы ее придумали на отдыхе, когда все вместе поехали отдыхать в январе", — отметил он.
Песня, как пояснил музыкант, не относится к стилю диско. "Это рок-диско, метал-диско. Мы стараемся, чтобы это было кардинально противоположное", — сказал он.

"Пародия на ранние 80-е"

Музыкальный критик Александр Беляев поделился с РИА Новости мнением, что Little Big сделала пародию на стандартный продукт "Евровидения" 1980-х годов, однако при этом композиция получилась выхолощенной.

"Удивило то, что Little Big решили делать не то, чем они прославились, а пародировать стандартный продукт "Евровидения". Это пародия на ранние 80-е по эстетике, некое евродиско, в частности итальянское, но там было качество выше, а здесь все абсолютно выхолощено", — прокомментировал он.

Он добавил, что "единственная фишка номера — толстый танцор, но надо еще посмотреть, какой номер будет".
Стоп-кадр клипа на песню GO BANANAS группы LITTLE BIG
12 марта, 17:51Культура
Little Big не ожидали, что будут участвовать в Евровидении

Группа Little Big

Планируется, что группа Little Big выступит на конкурсе Евровидение-2020 в расширенном составе. Песню "Uno" исполнят шесть человек.
Little Big — российская панк-рэйв группа, образованная в 2013 году в Петербурге. Нынешний ее состав — это четыре исполнителя: Илья (Ильич) Прусикин, Сергей Макаров, Антон Лиссов и Софья Таюрская.
Евровидение-2020 пройдет с 12 по 16 мая в Роттердаме. Нидерланды завоевали возможность провести его после победы исполнителя Дункана Лоуренса в прошлом году.
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КультураАлександр БеляевLittle BigРоттердамНидерландыСанкт-Петербург
Популярные комментарии
Таки хороший выбор: забавно, креативно. Уж не какой-нибудь сотый эстрадный певец с песнями о любви. А учитывая, что Little Big не только известны в Европе, но и любимы ею, то даже если Евровидение не оценит, то оценят их фанаты, которые сами же потом и сожрут судей.
13 марта, 07:58
Юра Брагинский
1300012
А это и не религиозная сходка, какая ещё духовность, в церкви такое распространяйте. Они талантливая группа, популярны в основном у молодёжи, на мой взгляд достойны представлять Россию.
13 марта, 08:39
SSSkip Ski
910002
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