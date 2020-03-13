Группа Little Big представила песню для Евровидения

МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Группа Группа Little Big представила песню, с которой будет выступать на Евровидении от России.

Композиция под названием "Uno" была исполнена во время шоу "Вечерний Ургант".

Отрывок песни появился в интернете еще 7 марта, его выложили на канале "Ютубер" в Telegram.

Лидер коллектива Илья Прусикин рассказывал ранее, что эту песню написали спонтанно и она не задумывалась как трек для конкурса.

"Она будет в интересном стиле, достаточно новый формат для нас. Мы ее придумали на отдыхе, когда все вместе поехали отдыхать в январе", — отметил он.

Песня, как пояснил музыкант, не относится к стилю диско. "Это рок-диско, метал-диско. Мы стараемся, чтобы это было кардинально противоположное", — сказал он.

"Пародия на ранние 80-е"

Музыкальный критик Александр Беляев поделился с РИА Новости мнением, что Little Big сделала пародию на стандартный продукт "Евровидения" 1980-х годов, однако при этом композиция получилась выхолощенной.

"Удивило то, что Little Big решили делать не то, чем они прославились, а пародировать стандартный продукт "Евровидения". Это пародия на ранние 80-е по эстетике, некое евродиско, в частности итальянское, но там было качество выше, а здесь все абсолютно выхолощено", — прокомментировал он.

Он добавил, что "единственная фишка номера — толстый танцор, но надо еще посмотреть, какой номер будет".

Группа Little Big

Планируется, что группа Little Big выступит на конкурсе Евровидение-2020 в расширенном составе. Песню "Uno" исполнят шесть человек.

Little Big — российская панк-рэйв группа, образованная в 2013 году в Петербурге . Нынешний ее состав — это четыре исполнителя: Илья (Ильич) Прусикин, Сергей Макаров, Антон Лиссов и Софья Таюрская.