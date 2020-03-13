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В "Гознаке" рассказали о защите российских банкнот от вирусов
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РИА Новости

В "Гознаке" рассказали о защите российских банкнот от вирусов

06:34 13.03.2020 (обновлено: 12:50 13.03.2020)
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкДеньги
Деньги
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Российские банкноты обрабатывают специальными антисептическими веществами, чтобы защитить их от вирусов и микробов, рассказали РИА Новости в пресс-службе производителя банкнот — "Гознака".

"При изготовлении банкнотной бумаги для российских банкнот применяются специальные добавки с антисептическими свойствами. Поверхность таких банкнот уже не является идеальной средой для размножения бактерий и микроорганизмов. В этой связи вероятность того, что на банкнотах, передаваемых нашим предприятием Банку России, присутствуют какие-либо патогенные микроорганизмы, минимальна", — сказали в компании.

Единственная и наиболее очевидная рекомендация с точки зрения профилактики при обращении с банкнотами — мыть руки, констатировали в "Гознаке".
Накануне стало известно, что Национальный банк Украины планирует не обрабатывать поступающую от банков наличность в течение двух недель (предполагаемого инкубационного периода коронавируса нового типа), а затем снова выпускать ее в оборот.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила пандемией вспышку нового коронавируса, который впервые был зафиксирован в конце 2019 года в Китае. В мире заражены уже около 120 тысяч человек в более чем 100 странах, большинство выздоровели, но более четырех тысяч скончались.
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Коронавирус в РоссииКоронавирус Covid-19РоссияРаспространение нового коронавирусаЯков СмолийГознакУкраинаОбщество
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