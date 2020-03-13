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Минобрнауки поддержало идею "аспирантского проездного"
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РИА Новости

Минобрнауки поддержало идею "аспирантского проездного"

06:26 13.03.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПассажирский поезд
Пассажирский поезд
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Пассажирский поезд. Архивное фото
МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Минобрнауки поддержало идею ввести в России проездной для аспирантов, чтобы они могли бесплатно добраться до защиты или предзащиты диссертации, если диссертационный совет находится в другом городе, следует из письма главы ведомства Валерия Фалькова.
Копия документа имеется в распоряжении РИА Новости.
Ранее зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов (ЛДПР) направил письмо с соответствующим предложением генеральному директору "РЖД" Олегу Белозерову и вице-премьеру Татьяне Голиковой. Депутат предложил за счёт средств федерального бюджета оплачивать билет в оба конца, действующий на две поездки: на предзащиту и на защиту кандидатской диссертации. Голикова поручила главам Минобрнауки, Минтранса и Минфина проработать эту идею.
"Минобрнауки России считает возможным поддержать Вашу инициативу об установлении льгот на оплату проезда к месту защиты диссертации для аспирантов, а также полагает целесообразным распространить ее наиболее широкий контингент молодых ученых", - говорится в ответе Фалькова депутату.
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Министр в своем письме отмечает, что введение "аспирантского проездного" повлечет возникновение дополнительных расходов федерального бюджета. Поэтому такая льгота может быть введена только с начала следующего финансового года либо в текущем финансовом году после внесения поправок в бюджет - при наличии источников дополнительных поступлений в бюджет и при сокращении бюджетных ассигнований по отдельным статьям расходов бюджета.
"Дополнительно потребуется проработка механизмов компенсации транспортных расходов соискателю ученой степени и выпадающих доходов транспортным компаниям, видов и форм предоставления транспортной услуги в зависимости от расстояния до места защиты диссертации", - говорится в письме.
В свою очередь "РЖД" заявило о готовности выполнить решение о льготах для аспирантов, если оно будет принято. Копия письма также имеется в распоряжении агентства.
"В случае внесения изменений в действующее законодательство в части установления бесплатного проезда на предзащиту и на защиту кандидатской диссертации за счет средств федерального бюджета, холдинг "РЖД" готов выполнить данное решение в полном объеме", - говорится в письме за подписью заместителя гендиректора РЖД Дмитрия Пегова.
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