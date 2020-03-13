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В МЧС рассказали о самых опасных для человека клещах
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РИА Новости

В МЧС рассказали о самых опасных для человека клещах

06:21 13.03.2020 (обновлено: 07:12 13.03.2020)
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© РИА Новости / Денис Абрамов / Перейти в фотобанкКлещи в пробирке в лаборатории особо опасных инфекций "Центра гигиены и эпидемиологии в Ставропольском крае"
Клещи в пробирке в лаборатории особо опасных инфекций Центра гигиены и эпидемиологии в Ставропольском крае
© РИА Новости / Денис Абрамов
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Клещи в пробирке в лаборатории особо опасных инфекций "Центра гигиены и эпидемиологии в Ставропольском крае". Архивное фото
МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Таежные и лесные клещи наиболее опасны для человека, их укусы могут передавать различные бактерии, вирусы и другие возбудители серьезных заболеваний, предупреждает МЧС России.
Ранее лауреат премии правительства в области науки и техники, заслуженный спасатель России Михаил Фалеев сообщил РИА Новости, что аномально теплая зима приведет к пробуждению лесных клещей в московском регионе раньше времени — они выйдут из спячки уже в марте-апреле.
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В ведомстве напоминают, что в весенне-летний период наиболее опасные переносчики клещевого энцефалита — таежный Ixodes persulcatus и лесной клещи Iricinus. Всего на территории России встречается около 60 видов иксодовых клещей.
Проснувшиеся в 2020 году раньше срока из-за теплой погоды клещи могут появиться на проталинах уже в первые солнечные дни. Именно в это время они чаще всего нападают на человека. Клещи концентрируются вдоль троп и наползают на людей с растительности.
Спасатели отмечают, что пик активности половозрелых клещей при обычной зиме приходится на май-июнь. Второй период активности у них наступает в августе-сентябре, однако численность клещей в это время несколько ниже, чем весной.
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Как правило, укусы клещей безболезненны. Присосавшегося клеща можно обнаружить только при осмотре или случайно, когда он уже частично напитался кровью и увеличился в размере. В месте укуса обычно возникает воспаление, которое может сохраняться длительное время. Чем быстрее удастся найти и удалить с тела присосавшегося клеща, тем меньшую дозу опасного возбудителя он передаст человеку.
Важно помнить, что надежной защитой от клещевого энцефалита является вакцинация. Такая профилактика, прежде всего, необходима людям, выезжающим в эндемичные районы, а также проживающим на этих территориях. Прививки против клещевого энцефалита необходимо начинать не менее чем за 2,5 месяца до выезда в неблагополучную зону, резюмирует МЧС.
Клещи в лаборатории особо опасных и природно-очаговых инфекций Центра гигиены и эпидемиологии Калининградской области
5 сентября 2019, 08:42Восточный экономический форум
Глава российской фармкомпании предложил "уговорить" клещей не размножаться
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Михаил ФалеевМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Общество
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