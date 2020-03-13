В МЧС рассказали о самых опасных для человека клещах

Клещи в пробирке в лаборатории особо опасных инфекций "Центра гигиены и эпидемиологии в Ставропольском крае". Архивное фото

Клещи в пробирке в лаборатории особо опасных инфекций "Центра гигиены и эпидемиологии в Ставропольском крае"

МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Таежные и лесные клещи наиболее опасны для человека, их укусы могут передавать различные бактерии, вирусы и другие возбудители серьезных заболеваний, предупреждает МЧС России.

Ранее лауреат премии правительства в области науки и техники, заслуженный спасатель России Михаил Фалеев сообщил РИА Новости, что аномально теплая зима приведет к пробуждению лесных клещей в московском регионе раньше времени — они выйдут из спячки уже в марте-апреле.

В ведомстве напоминают, что в весенне-летний период наиболее опасные переносчики клещевого энцефалита — таежный Ixodes persulcatus и лесной клещи Iricinus. Всего на территории России встречается около 60 видов иксодовых клещей.

Проснувшиеся в 2020 году раньше срока из-за теплой погоды клещи могут появиться на проталинах уже в первые солнечные дни. Именно в это время они чаще всего нападают на человека. Клещи концентрируются вдоль троп и наползают на людей с растительности.

Спасатели отмечают, что пик активности половозрелых клещей при обычной зиме приходится на май-июнь. Второй период активности у них наступает в августе-сентябре, однако численность клещей в это время несколько ниже, чем весной.

Как правило, укусы клещей безболезненны. Присосавшегося клеща можно обнаружить только при осмотре или случайно, когда он уже частично напитался кровью и увеличился в размере. В месте укуса обычно возникает воспаление, которое может сохраняться длительное время. Чем быстрее удастся найти и удалить с тела присосавшегося клеща, тем меньшую дозу опасного возбудителя он передаст человеку.