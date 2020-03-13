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2020-03-13T08:39+0300
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Помпео объяснил введение санкций против "дочки" Роснефти
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РИА Новости

Помпео объяснил введение санкций против "дочки" Роснефти

06:21 13.03.2020 (обновлено: 08:39 13.03.2020)
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкСтенд компании "Роснефть" на площадке Восточного экономического форума во Владивостоке
Стенд компании Роснефть на площадке Восточного экономического форума во Владивостоке
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Госсекретарь США Майк Помпео прокомментировал решение Вашингтона ввести санкции против еще одной швейцарской структуры "Роснефти" — TNK Trading International S.A. (TTI).
Как ранее заявили в американском Минфине, ограничения связаны с тем, что компания "работает в нефтяном секторе венесуэльской экономики". Установлен срок до 20 мая для сворачивания бизнеса по Венесуэле с дочерними структурами "Роснефти". После этой даты за сотрудничество с указанными компаниями могут последовать американские санкции.
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США ввели санкции против подразделения "Роснефти"
По словам Помпео, Соединенные Штаты "ввели санкции с целью усадить президента Венесуэлы Николаса Мадуро за стол переговоров".

"Мы ввели санкции в отношении TNK Trading International, которой владеет "Роснефть" для того, чтобы усилить изоляцию режима и привести народ Венесуэлы к свободе и процветанию", — написал госсекретарь США в Twitter.

В феврале высокопоставленный представитель американской администрации заявил, что Rosneft Trading "контролирует подавляющий объем нефти режима Мадуро, которая торгуется по всему миру в обход санкций".
В российской компании эти санкции назвали незаконными и необоснованными, подчеркнув, что деятельность RTSA в Венесуэле носит исключительно коммерческий характер и не преследует политических целей.
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РоссияМайк ПомпеоМинистерство финансов СШАСанкции в отношении РоссииНиколас МадуроРоснефтьВенесуэлаШвейцарияВашингтон (город)СШАЭкономика
Популярные комментарии
Мы хотим кинуть американские компании, работающие в технологии гидроразрыва, но удивляемся, что Американцы в ответ вводят санкции и разрабатывают меры по уничтожению экономики РФ. "Нас то за что"?
13 марта, 06:41
Indigo City
804104154
По сути, народу в России все равно, что там происходит с дочками, внучками и прочими мелкими компаниями, деньги в бюджет страны не идут, это личные интересы там кого-то, очередной раз доказывает, что Роснефть по сути - фикция, мол государственная, смотря что закладывать под словом "государство", не национальная точно, по налогам там вечно какие-то привилегии, так что он этого только изжога может быть у суперменджеров хваленых Владимиром, нам то что, злорадствовать от этого, да хотелось бы чтобы уже напихали карманы, да отчалили на отдых, где у них чувство меры, когда они скажут, что им хватит.
13 марта, 07:05
mmetsavaim
84302376
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