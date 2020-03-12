США ввели санкции против швейцарской "дочки" Роснефти

Отмечается, что ограничения связаны с тем, что компания "работает в нефтяном секторе венесуэльской экономики".
"После того как 18 февраля 2020 года Минфин ввел санкции против Rosneft Trading С.А. (RTSA), грузы венесуэльской нефти, направленные на RTSA, были переданы TTI, чтобы избежать санкций", — уточнили в релизе.
В Минфине США установили срок до 20 мая для сворачивания бизнеса по Венесуэле с дочерними структурами "Роснефти". После этой даты за сотрудничество с этими компаниями могут последовать американские санкции.
18 февраля, 18:21США ввели санкции против подразделения "Роснефти"
В феврале высокопоставленный представитель администрации США заявил журналистам, что Rosneft Trading "контролирует подавляющий объем нефти режима Мадуро, которая торгуется по всему миру в обход санкций".
В российской компании эти санкции назвали незаконными и необоснованными, указав, что деятельность RTSA в Венесуэле носит исключительно коммерческий характер и не преследует политических целей.