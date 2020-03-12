США ввели санкции против швейцарской "дочки" Роснефти

ВАШИНГТОН, 12 мар — РИА Новости. Вашингтон ввел санкции против еще одной швейцарской структуры " Вашингтон ввел санкции против еще одной швейцарской структуры " Роснефти " — TNK Trading International S.A. (TTI), говорится в сообщении Минфина США

Отмечается, что ограничения связаны с тем, что компания "работает в нефтяном секторе венесуэльской экономики".

"После того как 18 февраля 2020 года Минфин ввел санкции против Rosneft Trading С.А. (RTSA), грузы венесуэльской нефти, направленные на RTSA, были переданы TTI, чтобы избежать санкций", — уточнили в релизе.

В Минфине США установили срок до 20 мая для сворачивания бизнеса по Венесуэле с дочерними структурами "Роснефти". После этой даты за сотрудничество с этими компаниями могут последовать американские санкции.

В феврале высокопоставленный представитель администрации США заявил журналистам, что Rosneft Trading "контролирует подавляющий объем нефти режима Мадуро, которая торгуется по всему миру в обход санкций".