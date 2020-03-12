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2020-03-12T20:39+0300
https://ria.ru/20200312/1568515484.html
США ввели санкции против швейцарской "дочки" Роснефти
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РИА Новости

США ввели санкции против швейцарской "дочки" Роснефти

19:55 12.03.2020 (обновлено: 20:39 12.03.2020)
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкСтенд компании "Роснефть" на площадке Восточного экономического форума во Владивостоке
Стенд компании Роснефть на площадке Восточного экономического форума во Владивостоке
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
ВАШИНГТОН, 12 мар — РИА Новости. Вашингтон ввел санкции против еще одной швейцарской структуры "Роснефти" — TNK Trading International S.A. (TTI), говорится в сообщении Минфина США.
Отмечается, что ограничения связаны с тем, что компания "работает в нефтяном секторе венесуэльской экономики".

"После того как 18 февраля 2020 года Минфин ввел санкции против Rosneft Trading С.А. (RTSA), грузы венесуэльской нефти, направленные на RTSA, были переданы TTI, чтобы избежать санкций", — уточнили в релизе.

В Минфине США установили срок до 20 мая для сворачивания бизнеса по Венесуэле с дочерними структурами "Роснефти". После этой даты за сотрудничество с этими компаниями могут последовать американские санкции.
Мужчина с флагом Венесуэлы перед зданием компании PDVSA в Каракасе
18 февраля, 18:21
США ввели санкции против подразделения "Роснефти"
В феврале высокопоставленный представитель администрации США заявил журналистам, что Rosneft Trading "контролирует подавляющий объем нефти режима Мадуро, которая торгуется по всему миру в обход санкций".
В российской компании эти санкции назвали незаконными и необоснованными, указав, что деятельность RTSA в Венесуэле носит исключительно коммерческий характер и не преследует политических целей.
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Санкции в отношении РоссииРоснефтьШвейцарияСШАЭкономика
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Вот настоящая цена эффективности амерзкой экономики. Хамство и протекционизм.
12 марта, 20:07
iibrovkin
75000010
Пожалуется президенту- тот поддержит копеечкой.Ведь обеднели из-за санкций.
12 марта, 19:58
Иван Иванов
38301039
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