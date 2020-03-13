В Южной Корее число жертв коронавируса достигло 67 человек

СЕУЛ, 13 мар – РИА Новости. Южная Корея за сутки зарегистрировала 110 новых случаев заражения коронавирусом COVID-19 и 177 выздоровевших, общее число зараженных выросло до 7 979 человек, погибли уже 67, сообщила организация Центров по контролю и профилактике заболеваний (KCDC) при министерстве здравоохранения РК.
Ранее сообщалось о 66 погибших. Южная Корея подняла уровень эпидемиологической угрозы до высшего уровня. Начало учебы во всех школах и дошкольных учреждениях отложили до 23 марта.
28 января, 11:11Карта распространения нового коронавируса
По данным KCDC на 00.00 пятницы (18.00 четверга мск), из числа новых случаев 61 обнаружен в городе Тэгу, 13 - в Сеуле, еще 17 в городе Сечжон, остальные случаи из разных районов по всей стране. Общее число погибших достигло 67. Выздоровели рекордные 177 пациентов, таким образом, число выписанных составляет 510 человек. Анализы еще 17 тысяч 940 человек в работе.
Общее число зараженных в Сеуле достигло 225, в Тэгу – 5 тысяч 928 человек, 1 тысяча 147 заразились в провинции Кёнсан-Пукто, еще 185 человек в провинции Кёнгидо. В Пусане всего 100 случаев. По меньшей мере около 4,7 тысячи (60,5%) среди всех зараженных связаны с сектой Синчхончжи. Всего же с коллективными заражениями в стране связано более 80% случаев.