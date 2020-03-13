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2020-03-13T09:03+0300
https://ria.ru/20200313/1568523830.html
Исследование: около 7% молодежи не планируют работать по специальности
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РИА Новости

Исследование: около 7% молодежи не планируют работать по специальности

04:37 13.03.2020 (обновлено: 09:03 13.03.2020)
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкСтуденты
Студенты
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Студенты. Архивное фото
МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Около 7% молодых людей не собирались работать по той специальности, которую получали в вузе или в колледже, следует из имеющегося в распоряжении РИА Новости мониторинга трудоустройства выпускников, проведённого Центром экономики непрерывного образования Института прикладных экономических исследований РАНХиГС.
"Выбирая профессию или специальность, около 7% молодежи не планировали по ней работать; еще приблизительно треть молодежи не исключали возможности работы не по специальности", - говорится в исследовании.
В то же время среди современной молодежи доля тех, кто вовсе не собирается работать по полученной специальности, уже меньше, чем среди 40-летних (6,3% и 7,7% соответственно), следует из результатов.
"Напротив, доля молодежи, обязательно планирующей работать по специальности, сейчас выше, чем 20 лет назад", - добавляется в исследовании.
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Эксперты вуза связывают это с ростом доли платных учебных мест, так как, оплачивая получение высшего образования, молодые люди и их родители стараются более осознанно подходить к выбору направления подготовки.
Мониторинг проводился в трех регионах: Ивановской, Свердловской областях и Москве. Анкетирование проходили почти 1,7 тысячи работающих жителей, имеющих высшее или среднее профессиональное образование, представляющих выделенные поколения ("цифровое поколение" – 23-29 лет, "миллениалы" – 31-36 лет, "реформенное поколение" – 41- 46 лет) и отобранных в соответствии с многоступенчатой стратифицированной выборкой.
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