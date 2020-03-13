Захарова прокомментировала нападение на советника СНБО в Киеве

МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова осудила срыв презентации Национальной платформы примирения и единства в Донбассе, которая проводилась в Киеве, отметив бездействие украинской полиции.
Инцидент произошел в четверг. Явившиеся на мероприятие националисты устроили перепалку, после чего попытались помешать советнику секретаря СНБО Украины по реинтеграции Донбасса Сергею Сивохо покинуть зал, где должна была пройти презентация. Один из агрессивно настроенных людей толкнул Сивохо в спину, и тот упал.
"Полиция в очередной раз продемонстрировала все, что от нее осталось, проявив абсолютную никчемность. В итоге мероприятие удалось на славу Украине, напомнив споры тупоконечников с остроконечниками в Лилипутии, с какого конца надо чистить яйца", — написала Захарова на Facebook.
По словам представителя МИД, "обе стороны обвиняли в своем разъединении Россию, но даже это не помогло им избежать традиционного финала — взаимных оскорблений и драки".
Ситуация в Донбассе
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в частности, в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
Трехсторонняя контактная группа в Минске 11 марта договорилась о разведении сил в Донбассе, об одновременном открытии новых двух пунктов пропуска через линию соприкосновения. Кроме того, участники переговоров пришли к соглашению по вопросу создания консультативного совета по урегулированию, а также составить перечень лиц, подлежащих взаимному освобождению.
9 декабря 2019, 21:34Минские соглашения