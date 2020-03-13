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Захарова прокомментировала нападение на советника СНБО в Киеве
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РИА Новости

Захарова прокомментировала нападение на советника СНБО в Киеве

04:14 13.03.2020 (обновлено: 10:06 13.03.2020)
21139
© РИА Новости / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
© РИА Новости
Перейти в фотобанк
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга. Архивное фото
МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова осудила срыв презентации Национальной платформы примирения и единства в Донбассе, которая проводилась в Киеве, отметив бездействие украинской полиции.
Инцидент произошел в четверг. Явившиеся на мероприятие националисты устроили перепалку, после чего попытались помешать советнику секретаря СНБО Украины по реинтеграции Донбасса Сергею Сивохо покинуть зал, где должна была пройти презентация. Один из агрессивно настроенных людей толкнул Сивохо в спину, и тот упал.
Автомобиль украинской полиции в Киеве
12 марта, 14:32
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"Полиция в очередной раз продемонстрировала все, что от нее осталось, проявив абсолютную никчемность. В итоге мероприятие удалось на славу Украине, напомнив споры тупоконечников с остроконечниками в Лилипутии, с какого конца надо чистить яйца", — написала Захарова на Facebook.

По словам представителя МИД, "обе стороны обвиняли в своем разъединении Россию, но даже это не помогло им избежать традиционного финала — взаимных оскорблений и драки".

Ситуация в Донбассе

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в частности, в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
Трехсторонняя контактная группа в Минске 11 марта договорилась о разведении сил в Донбассе, об одновременном открытии новых двух пунктов пропуска через линию соприкосновения. Кроме того, участники переговоров пришли к соглашению по вопросу создания консультативного совета по урегулированию, а также составить перечень лиц, подлежащих взаимному освобождению.
Минские соглашения
9 декабря 2019, 21:34
Минские соглашения
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РоссияСергей СивохоСитуация на УкраинеМария ЗахароваЛуганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаСовет национальной безопасности и обороны УкраиныУкраинаВ мире
Популярные комментарии
А наркотики подбрасывать журналистам это нормально?
13 марта, 08:34
Сережа Эуропейцев
51701039
Жалко Сталин не добил всех бандеровцев.Надо было добивать всю родню чтоб не было рода Уродов в стране.Когда говорят сын не в ответе за отца видимо не работает в этой стране.Ну вот наконец-то кризис и чума на дворе.То что голодомор в начале века не сделал на Украине, доделает кризис и короновирус.
13 марта, 09:03
Павел Леонов
3660603
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