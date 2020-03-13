Захарова прокомментировала нападение на советника СНБО в Киеве

"Полиция в очередной раз продемонстрировала все, что от нее осталось, проявив абсолютную никчемность. В итоге мероприятие удалось на славу Украине, напомнив споры тупоконечников с остроконечниками в Лилипутии, с какого конца надо чистить яйца", — написала Захарова на Facebook.