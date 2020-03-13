Депутат из Ленобласти предложил перенести День Конституции

"Мои коллеги-парламентарии сходятся во мнении, что будущая конституция, которая будет вынесена на всенародное обсуждение 22 апреля текущего года, является совершенно новым, уникальным сводом принципов суверенитета России", - говорится в обращении Петрова.

"По смыслу и своему значению она будет значить больше, чем в момент ее принятия в 1993 году, когда наша страна переживала период частичной утраты своего суверенитета. В данной связи прошу Вас рассмотреть возможность инициирования переноса празднования Дня Конституции с 12 декабря на 22 апреля в связи обозначенными выше соображениями", - заключил Петров.