Депутат из Ленобласти предложил перенести День Конституции

МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Депутат законодательного собрания Ленинградской области Владимир Петров выступил с предложением перенести празднование Дня Конституции с 12 декабря на 22 апреля в связи с изменением основного закона.
Соответствующее обращение Петров направил председателю комитета Государственной думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярославу Нилову (текст есть в распоряжении РИА Новости).
"Мои коллеги-парламентарии сходятся во мнении, что будущая конституция, которая будет вынесена на всенародное обсуждение 22 апреля текущего года, является совершенно новым, уникальным сводом принципов суверенитета России", - говорится в обращении Петрова.
По его мнению, в случае одобрения поправок на общероссийском голосовании конституция станет символом подлинного выражения воли народа относительно путей развития России.
"По смыслу и своему значению она будет значить больше, чем в момент ее принятия в 1993 году, когда наша страна переживала период частичной утраты своего суверенитета. В данной связи прошу Вас рассмотреть возможность инициирования переноса празднования Дня Конституции с 12 декабря на 22 апреля в связи обозначенными выше соображениями", - заключил Петров.
Он оговорился, что этот процесс может запущен "только после всенародного одобрения" 22 апреля.