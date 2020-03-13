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Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
2020-03-13T04:07+0300
https://ria.ru/20200313/1568523569.html
Депутат из Ленобласти предложил перенести День Конституции
https://cdn23.img.ria.ru/images/93186/94/931869470_0:0:600:338_1036x0_80_0_0_6dff248a324bce8c481ac88b41f7b84e.jpg
РИА Новости

Депутат из Ленобласти предложил перенести День Конституции

04:07 13.03.2020
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© Фото : официальный сайт Ленинградского областного регионального отделения партии «Единая Россия»Депутат законодательного собрания Ленинградской области, секретарь регионального отделения партии "Единая Россия" Владимир Петров
Депутат законодательного собрания Ленинградской области, секретарь регионального отделения партии Единая Россия Владимир Петров
© Фото : официальный сайт Ленинградского областного регионального отделения партии «Единая Россия»
Депутат законодательного собрания Ленинградской области, секретарь регионального отделения партии "Единая Россия" Владимир Петров. Архивное фото
МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Депутат законодательного собрания Ленинградской области Владимир Петров выступил с предложением перенести празднование Дня Конституции с 12 декабря на 22 апреля в связи с изменением основного закона.
Соответствующее обращение Петров направил председателю комитета Государственной думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярославу Нилову (текст есть в распоряжении РИА Новости).
"Мои коллеги-парламентарии сходятся во мнении, что будущая конституция, которая будет вынесена на всенародное обсуждение 22 апреля текущего года, является совершенно новым, уникальным сводом принципов суверенитета России", - говорится в обращении Петрова.
По его мнению, в случае одобрения поправок на общероссийском голосовании конституция станет символом подлинного выражения воли народа относительно путей развития России.
"По смыслу и своему значению она будет значить больше, чем в момент ее принятия в 1993 году, когда наша страна переживала период частичной утраты своего суверенитета. В данной связи прошу Вас рассмотреть возможность инициирования переноса празднования Дня Конституции с 12 декабря на 22 апреля в связи обозначенными выше соображениями", - заключил Петров.
Он оговорился, что этот процесс может запущен "только после всенародного одобрения" 22 апреля.
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