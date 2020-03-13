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2020-03-13T07:18+0300
https://ria.ru/20200313/1568523512.html
Facebook и Twitter заявили об удалении сотен аккаунтов из России
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РИА Новости

Facebook и Twitter заявили об удалении сотен аккаунтов из России

03:58 13.03.2020 (обновлено: 07:18 13.03.2020)
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© AP Photo / dapd, Joerg KochЛоготип социальной сети Facebook
Логотип социальной сети Facebook
© AP Photo / dapd, Joerg Koch
Логотип социальной сети Facebook. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 13 мар — РИА Новости. Американские социальные сети Facebook и Twitter объявили об удалении в совокупности около 300 страниц и аккаунтов, связанных якобы с Россией и контент которых был нацелен на вмешательство в американские выборы, говорится в пресс-релизах двух компаний.
В Twitter заявили об удалении "71 аккаунта, действующего из Ганы и Нигерии, которые мы можем надежно связать с Россией". Как следует из комментария компании, с помощью этих аккаунтов предпринимались попытки "сеять раздор, участвуя в беседах по социальным вопросам, таким как раса и гражданские права".
Facebook, в свою очередь, заявил об удалении "49 аккаунтов в Facebook, 69 страниц и 85 аккаунтов в Instagram за вовлеченность в иностранное вмешательство". Компания также заявила, что этими аккаунтам управляли "в Гане и Нигерии от имени отдельных лиц в России".
Москва ранее неоднократно отвергала обвинения США о якобы вмешательстве в президентские выборы в 2016 году.
Шеф-редактор новостного сайта Sputnik Латвия Валентинс Роженцовс
7 мая 2019, 15:12
Facebook в четвертый раз удалила аккаунт шеф-редактора Sputnik Латвия
1518622829
Обсудить 8
РоссияFacebookСШАTwitterВ мире
Популярные комментарии
ну да, как высказывать свое мнение в соцсетях это вмешательство, а как деньги на гранты для развала России выделять так это развите демократии!
13 марта, 04:12
SSSolomon Soldier
7150001
Да нет, американцы. Это не Россия во всём виновата, а ваши внутренние проблемы - бедность и безнадёга. И тут бесполезно бесконечно крутить фильмы о красивой жизни. Вы их так хорошо умеете снимать.
13 марта, 04:01
ИЯИбрагим Яблоков
3331004
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