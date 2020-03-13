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2020-03-13T12:42+0300
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В Китае назвали сроки окончания пандемии коронавируса
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РИА Новости

В Китае назвали сроки окончания пандемии коронавируса

03:12 13.03.2020 (обновлено: 12:42 13.03.2020)
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© REUTERS / StringerЗакрытая средняя школа в Ухане
Закрытая средняя школа в Ухане
© REUTERS / Stringer
МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Глава специальной экспертной комиссии Госкомитета по вопросам здравоохранения КНР Чжун Наньшань заявил, что пандемия коронавируса Covid-19 может закончиться к июню. Об этом пишет газета New York Post.
По словам специалиста, для этого нужно, чтобы все страны мобилизовались для борьбы с заболеванием. При таком условии, уверен Чжун Наньшань, для победы потребуются считанные месяцы.
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"Я призываю все страны следовать инструкциям Всемирной организации здравоохранения и прилагать усилия на национальном уровне", — сказал он.

По его мнению, наступление теплого времени года может помочь замедлить распространение вируса.

"Моя оценка основана на сценариях, согласно которым все страны принимают позитивные меры", — подчеркнул эксперт.

При этом Чжун Наньшань предупредил, что пандемия может продлиться дольше, если некоторые страны не воспримут всерьез опасность вируса и не примут необходимые меры по борьбе с ним.
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Новая коронавирусная инфекция

В канун Нового года китайские власти сообщили о вспышке пневмонии неизвестного происхождения. Специалисты установили, что возбудитель болезни — новый коронавирус. Всемирная организация здравоохранения объявила о пандемии.
По последним данным, всего в мире заразились 125 тысяч человек более чем в 110 странах, 4625 умерли, свыше 68 тысяч выздоровели.
В России выявлено 34 случая заражения коронавирусом.
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Меры предосторожности в России

В России предпринимают дополнительные меры по защите от коронавируса. Так, на днях ограничили авиасообщение с Италией, Францией, Германией и Испанией — теми из европейских стран, где отмечается наиболее сложная с точки зрения распространения заболевания ситуация.
Кроме того, власти ввели временный запрет на выдачу виз гражданам Италии (за исключением деловых, гуманитарных и служебных), а также приостановили пропуск через границу итальянцев, въезжающих в Россию для учебы, работы, с частными, туристическими или транзитными целями.
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Ограничения коснутся и иностранцев, прибывающих из Италии, за исключением граждан государств — членов ЕАЭС, экипажей воздушных судов, официальных делегаций и тех, у кого есть вид на жительство в России.
Помимо этого, власти рекомендовали сократить количество массовых спортивных и развлекательных мероприятий, а чиновникам федерального уровня рекомендовано отменить загранкомандировки.
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Популярные комментарии
Вакцины нет а сроки окончания эпидемии уже есть.. Ну чудеса)))
13 марта, 04:15
РВРусский Вирус
18510016
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