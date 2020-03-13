В Китае назвали сроки окончания пандемии коронавируса

По словам специалиста, для этого нужно, чтобы все страны мобилизовались для борьбы с заболеванием. При таком условии, уверен Чжун Наньшань, для победы потребуются считанные месяцы.

"Я призываю все страны следовать инструкциям Всемирной организации здравоохранения и прилагать усилия на национальном уровне", — сказал он.

По его мнению, наступление теплого времени года может помочь замедлить распространение вируса.

"Моя оценка основана на сценариях, согласно которым все страны принимают позитивные меры", — подчеркнул эксперт.

При этом Чжун Наньшань предупредил, что пандемия может продлиться дольше, если некоторые страны не воспримут всерьез опасность вируса и не примут необходимые меры по борьбе с ним.

Новая коронавирусная инфекция

В канун Нового года китайские власти сообщили о вспышке пневмонии неизвестного происхождения. Специалисты установили, что возбудитель болезни — новый коронавирус. Всемирная организация здравоохранения объявила о пандемии.

По последним данным, всего в мире заразились 125 тысяч человек более чем в 110 странах, 4625 умерли, свыше 68 тысяч выздоровели.

В России выявлено 34 случая заражения коронавирусом.

Меры предосторожности в России

Францией, Германией и В России предпринимают дополнительные меры по защите от коронавируса. Так, на днях ограничили авиасообщение с Италией Испанией — теми из европейских стран, где отмечается наиболее сложная с точки зрения распространения заболевания ситуация.

Кроме того, власти ввели временный запрет на выдачу виз гражданам Италии (за исключением деловых, гуманитарных и служебных), а также приостановили пропуск через границу итальянцев, въезжающих в Россию для учебы, работы, с частными, туристическими или транзитными целями.

Ограничения коснутся и иностранцев, прибывающих из Италии, за исключением граждан государств — членов ЕАЭС , экипажей воздушных судов, официальных делегаций и тех, у кого есть вид на жительство в России.