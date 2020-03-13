В Госдуме предлагают запретить пропаганду действий пособников нацизма

"Проект федерального закона … направлен на пресечение пропаганды деятельности пособников нацизма и оправдания коллаборационизма… Внести в часть 3 статьи 6 Федеральный закон от 19 мая 1995 года N 80-ФЗ "Об увековечении Победы советского народа в Великой Отечественной Войне 1941-1945 годов" следующие изменения: а) после слов "Запрещается пропаганда" дополнить словами "деятельности лиц: б) после слов "Запрещается пропаганда либо" дополнить словами "пропаганда и", - говорится в документе.