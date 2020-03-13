В Госдуме предлагают запретить пропаганду действий пособников нацизма

МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Депутаты Госдумы выступили с инициативой запретить пропаганду деятельности лиц, которые являлись пособниками нацизма и оправдания коллаборационизма, следует из электронной базы данных нижней палаты парламента.
Авторы документа, подготовленного к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, депутаты Госдумы Виктор Водолацкий, Максим Щаблыкин и Александр Шолохов отмечают, что в последние годы все чаще наблюдаются действия заинтересованных лиц или группировок, связанные с переписыванием итогов Великой отечественной войны - как за рубежом, так и на территории России.
"Проект федерального закона … направлен на пресечение пропаганды деятельности пособников нацизма и оправдания коллаборационизма… Внести в часть 3 статьи 6 Федеральный закон от 19 мая 1995 года N 80-ФЗ "Об увековечении Победы советского народа в Великой Отечественной Войне 1941-1945 годов" следующие изменения: а) после слов "Запрещается пропаганда" дополнить словами "деятельности лиц: б) после слов "Запрещается пропаганда либо" дополнить словами "пропаганда и", - говорится в документе.
Принятие законопроекта не потребует расходов, покрываемых за счет средств федерального бюджета, отмечают авторы документа.
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