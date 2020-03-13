СМИ раскрыло детали гибели девочки в Тамбовской области

МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Телеканал РЕН ТВ поделился подробностями расследования гибели 13-летней девочки в Тамбовской области.
Как сообщили в СК России, пропавшая школьница, согласно выводам судебно-медицинской экспертизы, умерла от механической асфиксии, что исключает версию о ДТП. По данным следствия, вечером 7 марта девочка ушла на дискотеку в дом культуры села Бокино Тамбовского района и домой не вернулась. Были организованы поиски пропавшей, следователи по факту ее безвестного исчезновения возбудили дело об убийстве. Позднее, 11 марта, тело девочки нашли закопанным в лесу Котовска.
Как пишет СМИ, на теле ребенка нашли многочисленные ссадины, синяки и ушибы. Перед смертью девочку могли изнасиловать.
По подозрению в причастности к исчезновению школьницы задержали 35-летнего жителя Котовска. Первоначально он сообщил следствию, что сбил девочку и, испугавшись, решил скрыть тело. По словам мужчины, он погрузил тело в автомобиль, "вывез к водоему и сбросил в воду". Суд во вторник заключил его под стражу на два месяца.
11 марта, 08:00"Убил, а труп утопил": под Тамбовом не могут найти школьницу