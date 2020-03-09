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Под Тамбовом задержали подозреваемого в убийстве 13-летней девочки
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РИА Новости

Под Тамбовом задержали подозреваемого в убийстве 13-летней девочки

21:48 09.03.2020 (обновлено: 22:06 09.03.2020)
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© РИА Новости / Евгений ОдиноковСотрудник полиции
Сотрудник полиции
© РИА Новости / Евгений Одиноков
МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Жителя города Котовска в Тамбовской области задержали по подозрению в убийстве 13-летней девочки, сообщило региональное управление Следственного комитета.
По предварительной информации, вечером 7 марта 35-летний водитель сбил школьницу, возвращавшуюся домой с дискотеки. Чтобы скрыть следы преступления, подозреваемый погрузил тело в машину, вывез к водоему и сбросил в воду.
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Главное – не медлить. Что делать, если пропал ребенокСтрах, что ребенок может потеряться, преследует каждого родителя. К сожалению, эти опасения не беспочвенны. Дети пропадают каждый день. Помните: если это произошло, каждая минута на счету – поиск нужно начинать как можно скорее.
В поисках тела девочки участвуют около 600 человек. Завтра к ним присоединятся водолазы.
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Тамбовская областьКотовскПроисшествия
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