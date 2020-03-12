СК исключил версию ДТП в деле о гибели девочки в Тамбовской области

По подозрению в причастности к исчезновению школьницы был задержан 35-летний житель Котовска. Первоначально подозреваемый в ходе следствия сообщил, что сбил девочку и, испугавшись, решил скрыть тело. По его словам, он погрузил тело в автомобиль, "вывез к водоему и сбросил в воду". Суд во вторник арестовал мужчину на два месяца.