СК исключил версию ДТП в деле о гибели девочки в Тамбовской области

МОСКВА/ВОРОНЕЖ, 12 мар - РИА Новости. Пропавшая ранее в Тамбовской области школьница, по данным судебно-медицинской экспертизы, умерла от механической асфиксии, что исключает версию о ДТП, сообщается на сайте СК РФ.
По данным следствия, вечером 7 марта девочка ушла на дискотеку в дом культуры села Бокино Тамбовского района и домой не вернулась. Были организованы поиски школьницы, следователи по факту ее безвестного исчезновения возбудили дело об убийстве. Позднее, 11 марта, тело девочки нашли закопанным в лесу Котовска.
По подозрению в причастности к исчезновению школьницы был задержан 35-летний житель Котовска. Первоначально подозреваемый в ходе следствия сообщил, что сбил девочку и, испугавшись, решил скрыть тело. По его словам, он погрузил тело в автомобиль, "вывез к водоему и сбросил в воду". Суд во вторник арестовал мужчину на два месяца.
"Судебно-медицинские эксперты обнаружили у потерпевшей черепно-мозговую травму, синяки и кровоподтеки в области лица. По предварительным данным, причиной ее смерти стала механическая асфиксия. Характер и локализация телесных повреждений на теле жертвы с большей вероятностью исключают версию подозреваемого об имевшем место дорожно-транспортном происшествии", - говорится в сообщении.
11 марта, 08:00"Убил, а труп утопил": под Тамбовом не могут найти школьницу