Стало известно, как будет проходить онлайн-ярмарка Арт-Базель Гонконг

МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Ярмарка Арт-Базель обнародовала список дилеров, которые примут участие в онлайн-смотре произведений современного искусства, . Ярмарка Арт-Базель обнародовала список дилеров, которые примут участие в онлайн-смотре произведений современного искусства, сообщает ARTnews.

Как и на обычной ярмарке современного искусства, первыми доступ к работам художников получат VIP клиенты (с 18 по 20 марта). Все желающие смогут их увидеть на онлайн-платформе с 20 по 25 марта. Тем, кто хочет сохранять понравившиеся работы, надо зарегистрироваться на сайте

Чтобы повысить прозрачность совершаемых сделок, на всех произведениях будет указана либо точная цена, либо допустимый ее разброс. Купить "в один клик" произведение искусства будет нельзя, сначала нужно через онлайн-форму связаться с представителем галереи, который ответит на вопросы и завершит оформление сделки вне онлайн платформы Арт-Базеля.

По словам официального представителя ярмарки, потенциальные покупатели гарантированно получат ответ на запрос в течение 24 часов, но рекомендуется реагировать в течение часа, хотя разница во времени у продавца и покупателя может вносить свои коррективы.

В онлайн-версии ярмарки примут участие 90 процентов дилеров, которые собирались приехать в Гонконг.

"Конечно, ничто не заменит возможности посетить выставку и лично увидеть произведения искусства, — заявила Аделина Ои, директор азиатского филиала Арт-Базеля. — Но мы надеемся, что эта инициатива хоть как-то поддержит галереи и художников, пострадавших из-за отмены мартовской ярмарки".

Всего на онлайн-ярмарке 231 дилеров представят более двух тысяч произведений искусства от модерна до современности, выполненные в традиционных техниках и не только. Их общая стоимость составляет около 250 миллионов долларов.