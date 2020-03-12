Президент Финляндии поблагодарил Россию за борьбу с коронавирусом

ХЕЛЬСИНКИ, 12 мар - РИА Новости. Президент Финляндии Саули Ниинистё поблагодарил Россию за меры, принимаемые страной в борьбе с коронавирусом.
"Приятно осознавать, что Россия предпринимает все попытки для предотвращения распространения вируса... в том числе недопущению проникновения вируса в Финляндию. По моему мнению, Россия серьезно относится к данной проблеме. Спасибо, что они предпринимают такие действительно действенные меры", - отметил Ниинистё в интервью государственной телерадиовещательной корпорации YLE.
Президент также положительно отозвался о проверках температуры, которые проводятся российской стороной в поездах Allegro между Хельсинки и Санкт-Петербургом.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса пандемией. В мире заражены уже около 120 тысяч человек более чем в 100 странах, большинство выздоровели, но более 4 тысяч скончались.
8 февраля, 14:35Скорость распространения нового коронавируса