Корпорация МСП поддержала сельхозкооперативы Свердловской области

"У Фонда есть финансовые и нефинансовые инструменты поддержки. Бизнесу для реализации и развития инвестпроектов в моногородах мы предлагаем наши льготные займы: от 5 до 250 миллионов рублей под 0% годовых и займы до 1 миллиарда рублей под 5% годовых. Также предприниматели могут получить бесплатную инфраструктуру под свой инвестпроект – Фонд софинансирует совместно с регионом строительство и реконструкцию инженерных коммуникаций и транспортной инфраструктуры", - рассказал Сидоров.