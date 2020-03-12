Корпорация МСП поддержала сельхозкооперативы Свердловской области

МОСКВА, 12 мар – РИА Новости. Корпорация МСП окажет финансовую поддержку сельскохозяйственным кооперативам Свердловской области на общую сумму 24 миллиона рублей с использованием своих гарантийных продуктов, сообщает пресс-служба Корпорации.
"Корпорацией МСП принято положительное решение об оказании финансовой поддержки в отношении трех сельскохозяйственных кооперативов Свердловской области на общую сумму 24 миллиона рублей с использованием гарантийных продуктов Корпорации МСП в рамках Комплекса мер поддержки ("коробочного" продукта) для сельхозкооперативов и фермеров, который включает гарантийную поддержку, льготное кредитование, лизинговую поддержку, грантовую поддержку и субсидии Минсельхоза и Минэкономразвития РФ. Помимо финансовой поддержки, "коробочный" продукт включает меры по расширению сбыта продукции, в том числе через федеральные торговые сети", - говорится в сообщении.
В четверг в Екатеринбурге представители Корпорации МСП провели круглый стол, посвященный реализации комплекса мер поддержки cельхозкооперативов и фермеров. Участники круглого стола узнали о разработанных Корпорацией типовых готовых решениях в области мясного скотоводства, молочного животноводства и картофелеводства и возможностях их применения при оценке создания фермерского хозяйства и сельскохозяйственного потребительского кооператива.
В рамках круглого стола выступил представитель Фонда развития моногородов (МОНОГОРОДА.РФ) Антон Сидоров, который рассказал о мерах поддержки фермерских хозяйств, планирующих реализацию инвестпроектов в моногородах Свердловской области.
"У Фонда есть финансовые и нефинансовые инструменты поддержки. Бизнесу для реализации и развития инвестпроектов в моногородах мы предлагаем наши льготные займы: от 5 до 250 миллионов рублей под 0% годовых и займы до 1 миллиарда рублей под 5% годовых. Также предприниматели могут получить бесплатную инфраструктуру под свой инвестпроект – Фонд софинансирует совместно с регионом строительство и реконструкцию инженерных коммуникаций и транспортной инфраструктуры", - рассказал Сидоров.
Всего на территории Свердловской области 17 моногородов, в которых действуют меры поддержки Фонда в полном объёме.
В регионе с 2018 года реализуется ведомственная целевая программа "Развитие сельскохозяйственной потребительской кооперации в Свердловской области на 2018-2020 годы" и определен центр компетенций в сфере развития сельхозкооперации и поддержки фермеров. В 2018-2020 годах в области создано 9 новых сельскохозяйственных кооперативов, напомнили в пресс-службе.