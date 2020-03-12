Вице-спикер Госдумы заявил о невозможности наказать Катасонова

"Я вам скажу откровенно и честно за 20 лет нахождения в парламенте. Юридического способа наказать депутата не существует ни одного, если только он нарушит закон и будет заниматься деятельностью, несовместимой с деятельностью депутата, то это может повлечь лишение мандата. Больше ни мы, ни фракция, ни даже председатель Думы, ни вся Дума не может никак наказать действующего депутата Госдумы. Поэтому все, что происходит, я это называю игрой на публику. Поэтому никаких мер мы не можем предпринять и не будем", - заключил депутат.