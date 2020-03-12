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2020-03-12T21:27+0300
https://ria.ru/20200312/1568518495.html
Вице-спикер Госдумы заявил о невозможности наказать Катасонова
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РИА Новости

Вице-спикер Госдумы заявил о невозможности наказать Катасонова

21:27 12.03.2020
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкПленарное заседание Госдумы РФ
Пленарное заседание Госдумы РФ
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Вице-спикер Госдумы от ЛДПР Игорь Лебедев заявил, что наказать депутата нижней палаты парламента Сергея Катасонова за нарушение режима самоизоляции невозможно.
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский в ходе заседания предложил ГД принять постановление о досрочном прекращении полномочий Катасонова за нарушение режима самоизоляции после частной поездки во Францию. Спикер Госдумы Вячеслав Володин, комментируя заявление Жириновского, отметил, что "по этим основаниям нет возможности лишать полномочий", но комитет по регламенту должен будет продумать соответствующие меры. В частности, на 14 дней будет аннулирован пропуск депутата и тех, кто с ним контактировал.
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Катасонов присутствовал в Думе во вторник, когда во втором чтении обсуждался законопроект об изменении конституции. В середине заседания был объявлен полуторачасовой перерыв для консультаций по новой поправке - об изъятии нормы о президентских сроках. После перерыва с думской трибуны выступил президент РФ Владимир Путин.
"Я вам скажу откровенно и честно за 20 лет нахождения в парламенте. Юридического способа наказать депутата не существует ни одного, если только он нарушит закон и будет заниматься деятельностью, несовместимой с деятельностью депутата, то это может повлечь лишение мандата. Больше ни мы, ни фракция, ни даже председатель Думы, ни вся Дума не может никак наказать действующего депутата Госдумы. Поэтому все, что происходит, я это называю игрой на публику. Поэтому никаких мер мы не можем предпринять и не будем", - заключил депутат.
"Эта статья применяется не автоматически, а в том случае, если оно (нарушение – ред.) повлечет массовое поражение людей либо гибель хотя бы одного человека, но, к счастью, ничего этого мы не наблюдаем. Плюс Катасонов не был официально помещен под карантин, не было никаких документов на этот счет, поэтому как к нему можно применить эту статью?.. На этих основаниях мы должны будем просто лишить его мандата, о чем говорит Жириновский, просто такие основания не предусмотрены законом. Это больше была пиаровская акция со стороны Жириновского, чем реальная попытка разобраться с депутатом", - сказал РИА Новости первый зампред комитета Думы по госстроительству и законодательству Михаил Емельянов.
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Нарушение требований по карантину после посещения неблагоприятных из-за коронавируса стран влечет уголовное наказание вплоть до пяти лет лишения свободы, сообщала ранее пресс-служба департамента здравоохранения Москвы на официальном сайте ведомства. Невыполнение санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий влечет за собой ответственность по статье 236 Уголовного кодекса Российской Федерации, напомнили в депздраве.
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Игорь ЛебедевСергей КатасоновИгорь Лебедев (Игорь Жириновский)ЛДПРГосдума РФПолитика
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