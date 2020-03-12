Глава Адыгеи обозначил ближайшие задачи развития республики

КРАСНОДАР, 12 мар - РИА Новости. Наращивание инвестиционного потенциала, реализация нацпроектов и снижение энергодефицита становятся ключевыми задачами развития Адыгеи на ближайшее время, заявил глава республики Наращивание инвестиционного потенциала, реализация нацпроектов и снижение энергодефицита становятся ключевыми задачами развития Адыгеи на ближайшее время, заявил глава республики Мурат Кумпилов

В четверг на очередном заседании Госсовета-Хасэ Адыгеи Кумпилов рассказал, что темп роста консолидированного бюджета республики в минувшем году составил 112%, и по оценкам эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов РФ, за достижение наилучших значений показателей в реализации нацпроектов Адыгея получила грантовую поддержку из федерального бюджета в размере 350 миллионов рублей.

"Вместе с тем Мурат Кумпилов указал на задачи, которые необходимо продолжить решать исполнительным органам власти. В первую очередь, это касается дальнейшей эффективной реализации нацпроектов, наращивания инвестиционного потенциала, снижения энергодефицита, стимулирования предпринимательской активности, улучшения демографии и развития социальной сферы. Все это, в конечном итоге, должно поднять на качественно новый уровень благополучие граждан", - сообщает пресс-служба главы республики.

Также Кумпилов отметил важность разработанной индивидуальной программы социально-экономического развития Адыгеи до 2024 года, в соответствии с которой с этого года в течение пяти лет регион будет получать один миллиард рублей ежегодно на решение вопросов в энергетике, газоснабжении, доступном жилищном строительстве, возведении соцобъектов, развитии малого и среднего предпринимательства.