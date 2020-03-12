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Республика Адыгея
2020-03-12T21:18+0300
https://ria.ru/20200312/1568518234.html
Глава Адыгеи обозначил ближайшие задачи развития республики
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РИА Новости

Глава Адыгеи обозначил ближайшие задачи развития республики

21:18 12.03.2020
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкГлава республики Адыгея Мурат Кумпилов
Глава республики Адыгея Мурат Кумпилов
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
Глава республики Адыгея Мурат Кумпилов. Архивное фото
КРАСНОДАР, 12 мар - РИА Новости. Наращивание инвестиционного потенциала, реализация нацпроектов и снижение энергодефицита становятся ключевыми задачами развития Адыгеи на ближайшее время, заявил глава республики Мурат Кумпилов.
В четверг на очередном заседании Госсовета-Хасэ Адыгеи Кумпилов рассказал, что темп роста консолидированного бюджета республики в минувшем году составил 112%, и по оценкам эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов РФ, за достижение наилучших значений показателей в реализации нацпроектов Адыгея получила грантовую поддержку из федерального бюджета в размере 350 миллионов рублей.
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"Вместе с тем Мурат Кумпилов указал на задачи, которые необходимо продолжить решать исполнительным органам власти. В первую очередь, это касается дальнейшей эффективной реализации нацпроектов, наращивания инвестиционного потенциала, снижения энергодефицита, стимулирования предпринимательской активности, улучшения демографии и развития социальной сферы. Все это, в конечном итоге, должно поднять на качественно новый уровень благополучие граждан", - сообщает пресс-служба главы республики.
Также Кумпилов отметил важность разработанной индивидуальной программы социально-экономического развития Адыгеи до 2024 года, в соответствии с которой с этого года в течение пяти лет регион будет получать один миллиард рублей ежегодно на решение вопросов в энергетике, газоснабжении, доступном жилищном строительстве, возведении соцобъектов, развитии малого и среднего предпринимательства.
В конце февраля председатель правительства России Михаил Мишустин поручил кураторам отстающих регионов до 10 марта доработать и внести в кабмин программы по социально-экономическому развитию этих субъектов РФ. В числе этих регионов была названа и Адыгея, куратором которой в федеральном правительстве является глава Минсельхоза РФ Дмитрий Патрушев. Правительство РФ должно утвердить программы развития для каждого региона, а задача кураторов – синхронизировать работу всех ведомств и в пределах федерального финансирования выбрать наиболее важные проекты. Проект индивидуальной программы социально-экономического развития Адыгеи уже внесен в правительство РФ.
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