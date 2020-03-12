Тульские депутаты поддержали закон о поправке к Конституции

ТУЛА, 12 мар — РИА Новости. Депутаты Тульской областной Думы на внеочередном заседании в четверг большинством голосов одобрили федеральный закон о поправке к Конституции РФ, сообщил РИА Новости представитель правительства региона.
Как отметил глава региона Алексей Дюмин, принявший участие в заседании облдумы, изменение Конституции – это историческое событие, которое определит вектор развития страны на долгие годы, поэтому все должны принять в нем участие независимо от партийной принадлежности.
"Предложенные поправки носят всеобъемлющий характер. Они касаются суверенитета страны, ужесточения требований к чиновникам. Пришло время конституционно гарантировать нашим гражданам безусловное выполнение социальных обязательств государства: индексацию пенсий и социальных пособий, зарплату не ниже прожиточного минимума, обязательное социальное страхование", — сказал Дюмин.
Губернатор напомнил, что в этом году Россия отмечает 75-летие Победы в Великой Отечественной войне.
"Сейчас на Западе многие пытаются переписать историю, умалить роль нашей страны в победе над фашизмом. Обновленная Конституция поможет пресечь эти попытки, защитит память о подвигах наших предков", — сказал Алексей Дюмин.
Госдума на пленарном заседании во вторник приняла во втором чтении законопроект об изменении Конституции РФ. В среду законопроект был принят депутатами в третьем чтении и одобрен Советом Федерации. Закон передан регионам для рассмотрения.
Предусмотрено, что документ будет считаться одобренным лишь после его поддержки двумя третями региональных парламентов, в противном случае вся процедура внесения поправок в конституцию будет прекращена. После этого Совфед вновь соберется на заседание 14 марта, чтобы утвердить решения регионов.
Общероссийское голосование по законопроекту об изменении Конституции РФ пройдет 22 апреля, этот день будет нерабочим.
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