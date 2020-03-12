Тульские депутаты поддержали закон о поправке к Конституции

ТУЛА, 12 мар — РИА Новости. Депутаты Тульской областной Думы на внеочередном заседании в четверг большинством голосов одобрили федеральный закон о поправке к . Депутаты Тульской областной Думы на внеочередном заседании в четверг большинством голосов одобрили федеральный закон о поправке к Конституции РФ , сообщил РИА Новости представитель правительства региона.

Как отметил глава региона Алексей Дюмин , принявший участие в заседании облдумы, изменение Конституции – это историческое событие, которое определит вектор развития страны на долгие годы, поэтому все должны принять в нем участие независимо от партийной принадлежности.

"Предложенные поправки носят всеобъемлющий характер. Они касаются суверенитета страны, ужесточения требований к чиновникам. Пришло время конституционно гарантировать нашим гражданам безусловное выполнение социальных обязательств государства: индексацию пенсий и социальных пособий, зарплату не ниже прожиточного минимума, обязательное социальное страхование", — сказал Дюмин.

Губернатор напомнил, что в этом году Россия отмечает 75-летие Победы в Великой Отечественной войне.

"Сейчас на Западе многие пытаются переписать историю, умалить роль нашей страны в победе над фашизмом. Обновленная Конституция поможет пресечь эти попытки, защитит память о подвигах наших предков", — сказал Алексей Дюмин.

Госдума на пленарном заседании во вторник приняла во втором чтении законопроект об изменении Конституции РФ. В среду законопроект был принят депутатами в третьем чтении и одобрен Советом Федерации . Закон передан регионам для рассмотрения.

Предусмотрено, что документ будет считаться одобренным лишь после его поддержки двумя третями региональных парламентов, в противном случае вся процедура внесения поправок в конституцию будет прекращена. После этого Совфед вновь соберется на заседание 14 марта, чтобы утвердить решения регионов.