Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Иллюстрация - Тульская область
Тульская область
2020-03-12T21:18+0300
https://ria.ru/20200312/1568518023.html
Тульские депутаты поддержали закон о поправке к Конституции
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/03/0b/1568442449_0:232:3072:1960_1036x0_80_0_0_9434b89a773314862938a62579ca57b2.jpg
РИА Новости

Тульские депутаты поддержали закон о поправке к Конституции

21:11 12.03.2020 (обновлено: 21:18 12.03.2020)
18
© РИА Новости / Николай Хижняк / Перейти в фотобанкКонституция РФ
Конституция РФ
© РИА Новости / Николай Хижняк
Перейти в фотобанк
ТУЛА, 12 мар — РИА Новости. Депутаты Тульской областной Думы на внеочередном заседании в четверг большинством голосов одобрили федеральный закон о поправке к Конституции РФ, сообщил РИА Новости представитель правительства региона.
Как отметил глава региона Алексей Дюмин, принявший участие в заседании облдумы, изменение Конституции – это историческое событие, которое определит вектор развития страны на долгие годы, поэтому все должны принять в нем участие независимо от партийной принадлежности.
Молодой человек держит книгу конституции Российской Федерации
Вчера, 15:56Голосование по поправкам в Конституцию
Опрос показал, что россияне знают о поправках к Конституции
"Предложенные поправки носят всеобъемлющий характер. Они касаются суверенитета страны, ужесточения требований к чиновникам. Пришло время конституционно гарантировать нашим гражданам безусловное выполнение социальных обязательств государства: индексацию пенсий и социальных пособий, зарплату не ниже прожиточного минимума, обязательное социальное страхование", — сказал Дюмин.
Губернатор напомнил, что в этом году Россия отмечает 75-летие Победы в Великой Отечественной войне.
"Сейчас на Западе многие пытаются переписать историю, умалить роль нашей страны в победе над фашизмом. Обновленная Конституция поможет пресечь эти попытки, защитит память о подвигах наших предков", — сказал Алексей Дюмин.
Госдума на пленарном заседании во вторник приняла во втором чтении законопроект об изменении Конституции РФ. В среду законопроект был принят депутатами в третьем чтении и одобрен Советом Федерации. Закон передан регионам для рассмотрения.
Предусмотрено, что документ будет считаться одобренным лишь после его поддержки двумя третями региональных парламентов, в противном случае вся процедура внесения поправок в конституцию будет прекращена. После этого Совфед вновь соберется на заседание 14 марта, чтобы утвердить решения регионов.
Общероссийское голосование по законопроекту об изменении Конституции РФ пройдет 22 апреля, этот день будет нерабочим.
Конституция Российской Федерации
6 марта, 16:45
Почему Конституция должна быть однозначной
000001
Обсудить 0
Тульская областьТульская областьАлексей ДюминКонституция РФТулаОбщество
Рекомендуем
Конституция РФ
В Тверской области депутаты поддержали закон о поправках в Конституцию
Конституция РФ
В Орловской области депутаты поддержали поправки в Конституцию
Конституция РФ
Депутаты Ивановской облдумы поддержали пакет поправок к Конституции
Конституция РФ
Депутаты Госсобрания Марий Эл поддержали пакет поправок в Конституцию
Конституция РФ
Госсобрание Мордовии поддержало поправки в Конституцию
Конституция РФ
Кубанские депутаты одобрили закон о поправке к Конституции
Стенд РЖД на выставке
РЖД закупят 13 электропоездов за 4,3 миллиарда рублей
Саратов
Саратов будет претендовать на звание "Город трудовой доблести"
Конституция РФ
В Чувашии депутаты поддержали поправки в Конституцию
Кенгуру
В Австралии полицейский спас тонувшего кенгуру
Молодой человек держит Конституцию РФ
Мосгордума одобрила закон о поправке к Конституции
Конституция РФ
Депутаты Ростовской области поддержали поправки в Конституцию
Конституция РФ
Белгородская облдума поддержала поправки в Конституцию
Конституция РФ
В Северной Осетии депутаты одобрили поправки в Конституцию
Конституция Российской Федерации
Тамбовская облдума поддержала поправки в Конституцию
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:33Разведку у российских границ вели за неделю 28 самолетов
02:25В штате Мэриленд закрывают школы и запрещают крупные скопления людей
02:23В штаб-квартире ООН подтвердили первый случай заражения коронавирусом
02:08США нанесли в Ираке удары по пяти складам с оружием "Катаиб Хезболлах"
02:04В Киеве проверили трех человек, вернувшихся из Италии с температурой
02:02Под Москвой горит ресторан гольф-клуба Moscow Country Club
01:59Парламент Камчатки поддержал конституционные поправки
01:48В Госдуме предлагают запретить пропаганду действий пособников нацизма
01:46В Каталонии ввели карантин в четырех населенных пунктах из-за COVID-19
01:36Поддержавший в СФ поправки в конституцию Лукин готов выйти из "Яблока"
01:33СМИ узнало о бегстве Порошенко из Украины накануне допроса
01:30США наносят ответные удары в Ираке после нападения на базу Таджи
01:23В Катаре из-за коронавируса закрываются кинотеатры, музеи и спортзалы
01:22В Испании коронавирус выявили еще у одного министра
01:15Леди Гага объявила о выходе новой книги
01:12В Бразилии коронавирус снова обрушил биржу
01:05В США суд распорядился освободить экс-информатора WikiLeaks Мэннинг
01:01Болсонару обратится к бразильцам после сдачи анализа на коронавирус
00:57СМИ раскрыло детали гибели девочки в Тамбовской области
00:40Президент ФРГ отменил поездку в Мексику и Коста-Рику из-за COVID-19
Лента новостейМолния