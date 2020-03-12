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2020-03-12T22:26+0300
https://ria.ru/20200312/1568517617.html
Bloomberg сообщил об отказе Индонезии от российских истребителей
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РИА Новости

Bloomberg сообщил об отказе Индонезии от российских истребителей

21:00 12.03.2020 (обновлено: 22:26 12.03.2020)
27630
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкСамолет Су-35С на Международном военно-техническом форуме "Армия-2019"
Самолет Су-35С на Международном военно-техническом форуме Армия-2019
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Администрация Дональда Трампа вынудила Индонезию отказаться от сделки с Россией по покупке истребителей Су-35, пишет Bloomberg.
Сумма сделки составляла более миллиарда долларов.
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Помимо этого, Джакарта отказалась от покупки у Китая военно-морских патрульных катеров на 200 миллионов долларов.
По информации агентства, США проинформировали Индонезию о возможных санкциях при реализации контракта.
В Госдепе отказались комментировать эту информацию, однако американские дипломаты напомнили, что Вашингтон призывает союзников отказаться от военно-технического сотрудничества с Россией, в противном случае США могут ввести ограничительные меры в соответствии с CAATSA (закон, позволяющий применять санкции против третьих стран, взаимодействующих с Москвой в ВТС). Официального подтверждения от российской или индонезийской сторон также нет.
Заключенный в 2018 контракт предусматривает поставку 11 истребителей. Еще летом прошлого года СМИ сообщали об отказе Индонезии от сделки, при этом генеральный директор "Рособоронэкспорта" Александр Михеев заявлял, что российская сторона готова к его реализации.
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РоссияАлександр МихеевДональд ТрампСу-35СШАИндонезияБезопасностьВ мире
Популярные комментарии
Ну да. Нам санкции только на пользу. Это уже слышали
12 марта, 21:49
VUVistalin Ussr
582400160
Так то он за нас .Но чтобы так не думали и была отменена сделка на миллиард. . Так то эти деньги нам нужны .Но раз так вышло можно выразить презрение к доллару и продать эти самолёты за рубли самим себе .
12 марта, 21:44
vovik4488
482411131
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