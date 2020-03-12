Bloomberg сообщил об отказе Индонезии от российских истребителей

МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Администрация Дональда Трампа вынудила Индонезию отказаться от сделки с Россией по покупке истребителей Су-35, пишет Bloomberg.
Сумма сделки составляла более миллиарда долларов.
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Помимо этого, Джакарта отказалась от покупки у Китая военно-морских патрульных катеров на 200 миллионов долларов.
По информации агентства, США проинформировали Индонезию о возможных санкциях при реализации контракта.
В Госдепе отказались комментировать эту информацию, однако американские дипломаты напомнили, что Вашингтон призывает союзников отказаться от военно-технического сотрудничества с Россией, в противном случае США могут ввести ограничительные меры в соответствии с CAATSA (закон, позволяющий применять санкции против третьих стран, взаимодействующих с Москвой в ВТС). Официального подтверждения от российской или индонезийской сторон также нет.
Заключенный в 2018 контракт предусматривает поставку 11 истребителей. Еще летом прошлого года СМИ сообщали об отказе Индонезии от сделки, при этом генеральный директор "Рособоронэкспорта" Александр Михеев заявлял, что российская сторона готова к его реализации.
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