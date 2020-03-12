Bloomberg сообщил об отказе Индонезии от российских истребителей

В Госдепе отказались комментировать эту информацию, однако американские дипломаты напомнили, что Вашингтон призывает союзников отказаться от военно-технического сотрудничества с Россией, в противном случае США могут ввести ограничительные меры в соответствии с CAATSA (закон, позволяющий применять санкции против третьих стран, взаимодействующих с Москвой в ВТС). Официального подтверждения от российской или индонезийской сторон также нет.