Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Краснодарский край
Краснодарский край
2020-03-12T20:14+0300
https://ria.ru/20200312/1568516033.html
Кубанские депутаты одобрили закон о поправке к Конституции
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/03/0b/1568440956_0:127:3000:1815_1036x0_80_0_0_84062135f488a88d667146a7328d3d50.jpg
РИА Новости

Кубанские депутаты одобрили закон о поправке к Конституции

20:13 12.03.2020 (обновлено: 20:14 12.03.2020)
61
© РИА Новости / Николай Хижняк / Перейти в фотобанкКонституция РФ
Конституция РФ
© РИА Новости / Николай Хижняк
Перейти в фотобанк
КРАСНОДАР, 12 мар - РИА Новости. Депутаты Краснодарского края в четверг большинством голосов одобрили закон о поправке к Конституции РФ, сообщает законодательное собрание края (ЗСК). 57 человек проголосовали за, трое воздержались.
Депутаты региона рассмотрели закон РФ о поправке к Конституции РФ "О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и функционирования публичной власти" в ходе внеочередной сессии ЗСК. Госдума в среду приняла в третьем чтении этот законопроект. Он был одобрен Советом Федерации и теперь поступает в субъекты, которые должны выразить свою позицию.
Андрей Климов
Вчера, 19:29Голосование по поправкам в Конституцию
В Совфеде рассказали об антироссийской пропаганде из-за Конституции
Председатель комитета ЗСК по вопросам законности, правопорядка и правовой защиты граждан Андрей Горбань заявил, что замечаний к рассматриваемому закону от депутатов, постоянных комитетов ЗСК, депутатских фракций в профильный комитет не поступило, в связи с чем комитет предлагает его одобрить. Большинством голосов депутаты закон поддержали.
"Обсуждаемые нами поправки важны не только для страны в целом, но и для отдельных ее жителей. Они повысят эффективность деятельности органов местного самоуправления, укрепят их финансовую базу, создадут условия для проведения органами местного самоуправления результативной работы по социально-экономическому развитию территорий", – прокомментировал спикер ЗСК Юрий Бурлачко.
По его словам, измененный основной закон обеспечит дальнейшее устойчивое развитие России "как правового, социального государства, укрепит роль гражданского общества, политических партий, регионов в выработке важнейших решений, направленных на развитие государства".
При этом спикер кубанского парламента уточнил, что для Краснодарского края высокой значимостью обладают те изменения, которые вносятся в статью 8 Конституции РФ, посвященную местному самоуправлению. "Отнесение его к публичной власти позволит повысить эффективность системы взаимодействия органов государственной власти и органов местного самоуправления, а также создаст условия для оптимального решения общих задач по обеспечению интересов населения на соответствующей территории", - пояснил председатель ЗСК.
Окончательное решение смогут принять жители страны на общероссийском голосовании 22 апреля.
Конституция Российской Федерации
6 марта, 16:45
Почему Конституция должна быть однозначной
200009
Обсудить 0
Краснодарский крайКонституция РФКраснодарский крайПолитика
Рекомендуем
Конституция Российской Федерации
Тамбовская облдума поддержала поправки в Конституцию
Конституция РФ
Депутаты Ленинградской области поддержали поправки в Конституцию
Конституция РФ
Депутаты Тульской облдумы поддержали поправки в Конституцию
Конституция РФ
Ярославские депутаты одобрили поправки к Конституции
Конституция РФ
Тульские депутаты поддержали закон о поправке к Конституции
Конституция РФ
Белгородская облдума поддержала поправки в Конституцию
Конституция РФ
В Орловской области депутаты поддержали поправки в Конституцию
Конституция РФ
В Северной Осетии депутаты одобрили поправки в Конституцию
Конституция РФ
Депутаты Ивановской облдумы поддержали пакет поправок к Конституции
Конституция РФ
В Тверской области депутаты поддержали закон о поправках в Конституцию
Конституция РФ
Депутаты Госсобрания Марий Эл поддержали пакет поправок в Конституцию
Конституция РФ
Госсобрание Мордовии поддержало поправки в Конституцию
Конституция РФ
Дума Ставрополья поддержала поправки к Конституции
Конституция РФ
Депутаты Ростовской области поддержали поправки в Конституцию
Андрей Климов
В Совфеде рассказали об антироссийской пропаганде из-за Конституции
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:25В штате Мэриленд закрывают школы и запрещают крупные скопления людей
02:23В штаб-квартире ООН подтвердили первый случай заражения коронавирусом
02:08США нанесли в Ираке удары по пяти складам с оружием "Катаиб Хезболлах"
02:04В Киеве проверили трех человек, вернувшихся из Италии с температурой
02:02Под Москвой горит ресторан гольф-клуба Moscow Country Club
01:59Парламент Камчатки поддержал конституционные поправки
01:48В Госдуме предлагают запретить пропаганду действий пособников нацизма
01:46В Каталонии ввели карантин в четырех населенных пунктах из-за COVID-19
01:36Поддержавший в СФ поправки в конституцию Лукин готов выйти из "Яблока"
01:33СМИ узнало о бегстве Порошенко из Украины накануне допроса
01:30США наносят ответные удары в Ираке после нападения на базу Таджи
01:23В Катаре из-за коронавируса закрываются кинотеатры, музеи и спортзалы
01:22В Испании коронавирус выявили еще у одного министра
01:15Леди Гага объявила о выходе новой книги
01:12В Бразилии коронавирус снова обрушил биржу
01:05В США суд распорядился освободить экс-информатора WikiLeaks Мэннинг
01:01Болсонару обратится к бразильцам после сдачи анализа на коронавирус
00:57СМИ раскрыло детали гибели девочки в Тамбовской области
00:40Президент ФРГ отменил поездку в Мексику и Коста-Рику из-за COVID-19
00:34Мэр Нью-Йорка считает, что жертвы от коронавируса в городе неизбежны
Лента новостейМолния