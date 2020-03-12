Кубанские депутаты одобрили закон о поправке к Конституции

КРАСНОДАР, 12 мар - РИА Новости. Депутаты Депутаты Краснодарского края в четверг большинством голосов одобрили закон о поправке к Конституции РФ, сообщает законодательное собрание края (ЗСК). 57 человек проголосовали за, трое воздержались.

Депутаты региона рассмотрели закон РФ о поправке к Конституции РФ "О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и функционирования публичной власти" в ходе внеочередной сессии ЗСК. Госдума в среду приняла в третьем чтении этот законопроект. Он был одобрен Советом Федерации и теперь поступает в субъекты, которые должны выразить свою позицию.

Председатель комитета ЗСК по вопросам законности, правопорядка и правовой защиты граждан Андрей Горбань заявил, что замечаний к рассматриваемому закону от депутатов, постоянных комитетов ЗСК, депутатских фракций в профильный комитет не поступило, в связи с чем комитет предлагает его одобрить. Большинством голосов депутаты закон поддержали.

"Обсуждаемые нами поправки важны не только для страны в целом, но и для отдельных ее жителей. Они повысят эффективность деятельности органов местного самоуправления, укрепят их финансовую базу, создадут условия для проведения органами местного самоуправления результативной работы по социально-экономическому развитию территорий", – прокомментировал спикер ЗСК Юрий Бурлачко.

По его словам, измененный основной закон обеспечит дальнейшее устойчивое развитие России "как правового, социального государства, укрепит роль гражданского общества, политических партий, регионов в выработке важнейших решений, направленных на развитие государства".

При этом спикер кубанского парламента уточнил, что для Краснодарского края высокой значимостью обладают те изменения, которые вносятся в статью 8 Конституции РФ, посвященную местному самоуправлению. "Отнесение его к публичной власти позволит повысить эффективность системы взаимодействия органов государственной власти и органов местного самоуправления, а также создаст условия для оптимального решения общих задач по обеспечению интересов населения на соответствующей территории", - пояснил председатель ЗСК.