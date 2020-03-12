Число жертв коронавируса в Италии превысило тысячу человек

Сотрудники Красного креста Италии в пункте медицинского осмотра в городе Новара

РИМ, 12 мар – РИА Новости. Общее число случаев заражения в Общее число случаев заражения в Италии за сутки выросло почти на 3 тысячи, число погибших преодолело отметку в тысячу, заявил в четверг глава службы гражданской обороны Италии Анджело Боррелли.

"Сегодня у нас 213 выздоровевших, их число достигло 1258. … Также мы зафиксировали 188 смертельных случаев", - заявил Боррелли на вечернем брифинге.

Таким образом, число погибших в Италии превысило отметку в 1 тысячу. Накануне их было 827.

"В день мы раздаем от миллиона до полутора медицинских масок", - сказал Боррелли. По его словам, общее число случаев заражения, включая скончавшихся и выздоровевших, превысило 15,1 тысячи. Накануне этот же показатель составлял 12,4 тысячи заразившихся человек.

Согласно статистике, число пациентов, которые находятся в отделениях интенсивной терапии, выросло на сотню, с 1028 до 1153. "Эти данные всегда на одном уровне – это 10% зараженных", - подчеркнул Боррелли.