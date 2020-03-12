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https://ria.ru/20200312/1568516006.html
Число жертв коронавируса в Италии превысило тысячу человек
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РИА Новости

Число жертв коронавируса в Италии превысило тысячу человек

20:13 12.03.2020 (обновлено: 20:52 12.03.2020)
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© РИА Новости / Алессандро Рота / Перейти в фотобанкСотрудники Красного креста Италии в пункте медицинского осмотра в городе Новара
Сотрудники Красного креста Италии в пункте медицинского осмотра в городе Новара
© РИА Новости / Алессандро Рота
Перейти в фотобанк
РИМ, 12 мар – РИА Новости. Общее число случаев заражения в Италии за сутки выросло почти на 3 тысячи, число погибших преодолело отметку в тысячу, заявил в четверг глава службы гражданской обороны Италии Анджело Боррелли.
"Сегодня у нас 213 выздоровевших, их число достигло 1258. … Также мы зафиксировали 188 смертельных случаев", - заявил Боррелли на вечернем брифинге.
Таким образом, число погибших в Италии превысило отметку в 1 тысячу. Накануне их было 827.
"В день мы раздаем от миллиона до полутора медицинских масок", - сказал Боррелли. По его словам, общее число случаев заражения, включая скончавшихся и выздоровевших, превысило 15,1 тысячи. Накануне этот же показатель составлял 12,4 тысячи заразившихся человек.
Пустые улицы, закрытые магазины: коронавирус в Италии
© РИА Новости / Алессандро Рота / Перейти в фотобанк

Всего за сутки число случаев заражения коронавирусной инфекцией в Италии выросло на две тысячи и превысило 12 тысяч.

Пункт медицинского осмотра неподалеку от городской больницы в Новаре
1 из 16

Всего за сутки число случаев заражения коронавирусной инфекцией в Италии выросло на две тысячи и превысило 12 тысяч.

© РИА Новости / Алессандро Рота
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Алессандро Рота / Перейти в фотобанк

Смертельных случаев стало больше на 196. По последним данным, погибли 827 человек.

Пустые улицы Новары
2 из 16

Смертельных случаев стало больше на 196. По последним данным, погибли 827 человек.

© РИА Новости / Алессандро Рота
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© РИА Новости / Алессандро Рота / Перейти в фотобанк

Сводки о количестве зараженных публикуют каждый день.

Сотрудники социальной службы доставляют продукты людям пожилого возраста для предотвращения распространения инфекции
3 из 16

Сводки о количестве зараженных публикуют каждый день.

© РИА Новости / Алессандро Рота
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Алессандро Рота / Перейти в фотобанк

Власти ввели новые меры по борьбе с распространением инфекции.

Кафе в Новаре, закрытое из-за угрозы распространения коронавируса
4 из 16

Власти ввели новые меры по борьбе с распространением инфекции.

© РИА Новости / Алессандро Рота
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© РИА Новости / Алессандро Рота / Перейти в фотобанк

Карантин, объявленный ранее в северных регионах, распространили на всю страну.

Люди на одной из улиц Новары
5 из 16

Карантин, объявленный ранее в северных регионах, распространили на всю страну.

© РИА Новости / Алессандро Рота
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Алессандро Рота / Перейти в фотобанк

Все массовые мероприятия отменены.

Сотрудники социальной службы покупают продукты людям пожилого возраста для предотвращения распространения инфекции
6 из 16

Все массовые мероприятия отменены.

© РИА Новости / Алессандро Рота
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© РИА Новости / Алессандро Рота / Перейти в фотобанк

Не проводится никаких гражданских и религиозных церемоний, включая похороны.

Информационные листовки на кладбища в Новаре
7 из 16

Не проводится никаких гражданских и религиозных церемоний, включая похороны.

© РИА Новости / Алессандро Рота
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© РИА Новости / Алессандро Рота / Перейти в фотобанк

Перемещения между населенными пунктами отныне разрешены только при особой необходимости.

Пустая железнодорожная платформа в Новаре
8 из 16

Перемещения между населенными пунктами отныне разрешены только при особой необходимости.

© РИА Новости / Алессандро Рота
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© РИА Новости / Алессандро Рота / Перейти в фотобанк

Чтобы покинуть город, нужно заполнить специальный документ, указав причину выезда.

Пункт медицинского осмотра неподалеку от городской больницы в Новаре
9 из 16

Чтобы покинуть город, нужно заполнить специальный документ, указав причину выезда.

© РИА Новости / Алессандро Рота
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Алессандро Рота / Перейти в фотобанк

За обман придется заплатить штраф или даже сесть в тюрьму.

Люди на одной из улиц Новары
10 из 16

За обман придется заплатить штраф или даже сесть в тюрьму.

© РИА Новости / Алессандро Рота
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© РИА Новости / Алессандро Рота / Перейти в фотобанк

Почти вся торговля прекратилась.

Один из магазинов в Новаре, закрытых из-за угрозы распространения коронавируса
11 из 16

Почти вся торговля прекратилась.

© РИА Новости / Алессандро Рота
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© РИА Новости / Алессандро Рота / Перейти в фотобанк

Открыты лишь магазины, где можно купить предметы первой необходимости, и аптеки.

Сотрудник социальной службы покупает необходимые медикаменты людям пожилого возраста для предотвращения распространения инфекции
12 из 16

Открыты лишь магазины, где можно купить предметы первой необходимости, и аптеки.

© РИА Новости / Алессандро Рота
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© РИА Новости / Алессандро Рота / Перейти в фотобанк

Фабрики и производства будут работать при соблюдении мер безопасности, сообщил премьер-министр Джузеппе Конте.

Сотрудники полиции на контрольно-пропускном пункте в Новаре
13 из 16

Фабрики и производства будут работать при соблюдении мер безопасности, сообщил премьер-министр Джузеппе Конте.

© РИА Новости / Алессандро Рота
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© РИА Новости / Алессандро Рота / Перейти в фотобанк

Эффект от усилий можно будет увидеть через пару недель, отмечают власти.

Женщина в маске но одной из улиц Новары
14 из 16

Эффект от усилий можно будет увидеть через пару недель, отмечают власти.

© РИА Новости / Алессандро Рота
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© РИА Новости / Алессандро Рота / Перейти в фотобанк

Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

Сотрудники Красного креста Италии в пункте медицинского осмотра в городе Новара
15 из 16

Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

© РИА Новости / Алессандро Рота
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Алессандро Рота / Перейти в фотобанк

В 114 странах мира инфекцию диагностировали у 118 тысяч человек.

Пустые улицы Новары
16 из 16

В 114 странах мира инфекцию диагностировали у 118 тысяч человек.

© РИА Новости / Алессандро Рота
Перейти в фотобанк
1 из 16

Всего за сутки число случаев заражения коронавирусной инфекцией в Италии выросло на две тысячи и превысило 12 тысяч.

© РИА Новости / Алессандро Рота
Перейти в фотобанк
2 из 16

Смертельных случаев стало больше на 196. По последним данным, погибли 827 человек.

© РИА Новости / Алессандро Рота
Перейти в фотобанк
3 из 16

Сводки о количестве зараженных публикуют каждый день.

© РИА Новости / Алессандро Рота
Перейти в фотобанк
4 из 16

Власти ввели новые меры по борьбе с распространением инфекции.

© РИА Новости / Алессандро Рота
Перейти в фотобанк
5 из 16

Карантин, объявленный ранее в северных регионах, распространили на всю страну.

© РИА Новости / Алессандро Рота
Перейти в фотобанк
6 из 16

Все массовые мероприятия отменены.

© РИА Новости / Алессандро Рота
Перейти в фотобанк
7 из 16

Не проводится никаких гражданских и религиозных церемоний, включая похороны.

© РИА Новости / Алессандро Рота
Перейти в фотобанк
8 из 16

Перемещения между населенными пунктами отныне разрешены только при особой необходимости.

© РИА Новости / Алессандро Рота
Перейти в фотобанк
9 из 16

Чтобы покинуть город, нужно заполнить специальный документ, указав причину выезда.

© РИА Новости / Алессандро Рота
Перейти в фотобанк
10 из 16

За обман придется заплатить штраф или даже сесть в тюрьму.

© РИА Новости / Алессандро Рота
Перейти в фотобанк
11 из 16

Почти вся торговля прекратилась.

© РИА Новости / Алессандро Рота
Перейти в фотобанк
12 из 16

Открыты лишь магазины, где можно купить предметы первой необходимости, и аптеки.

© РИА Новости / Алессандро Рота
Перейти в фотобанк
13 из 16

Фабрики и производства будут работать при соблюдении мер безопасности, сообщил премьер-министр Джузеппе Конте.

© РИА Новости / Алессандро Рота
Перейти в фотобанк
14 из 16

Эффект от усилий можно будет увидеть через пару недель, отмечают власти.

© РИА Новости / Алессандро Рота
Перейти в фотобанк
15 из 16

Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

© РИА Новости / Алессандро Рота
Перейти в фотобанк
16 из 16

В 114 странах мира инфекцию диагностировали у 118 тысяч человек.

© РИА Новости / Алессандро Рота
Перейти в фотобанк
Согласно статистике, число пациентов, которые находятся в отделениях интенсивной терапии, выросло на сотню, с 1028 до 1153. "Эти данные всегда на одном уровне – это 10% зараженных", - подчеркнул Боррелли.
"Мы все должны принести жертву. Главное правило - держаться на расстоянии. Даже дома, в семье. Это в интересах каждого", - сказал Боррелли.
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