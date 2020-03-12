Эрдоган отложил зарубежные визиты из-за коронавируса

АНКАРА, 12 мар - РИА Новости. Представитель президента Представитель президента Турции сообщил, что на фоне эпидемии коронавируса в стране на неделю объявлены внеплановые школьные каникулы, зарубежные визиты Тайипа Эрдогана откладываются.

"Принято решение о том, что с 16 марта во всех средних школах будут объявлены внеплановые каникулы, а с 23 марта школьники будут учиться дистанционно. Университеты будут закрыты на три недели с 16 марта", - сказал пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын журналистам в Анкаре по итогам совещания кабинета министров Турции по борьбе с коронавирусом.

Он добавил, что Эрдоган отложит намеченные на ближайшее время зарубежные визиты из-за ситуации с коронавирусом, а на зарубежные поездки госслужащих необходимо будет получать особое разрешение.

Кроме того, все спортивные мероприятия в Турции до конца апреля будут проводиться без зрителей, сообщил Калын.

По его словам, предпринятые на сегодняшний день в Турции меры против распространения коронавируса являются эффективными. "У нас всего один выявленный случай заражения, у этого человека хорошее состояние здоровья, а у людей, находящихся на карантине, нет проблем", - сказал пресс-секретарь турецкого лидера.