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Эрдоган отложил зарубежные визиты из-за коронавируса
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РИА Новости

Эрдоган отложил зарубежные визиты из-за коронавируса

19:51 12.03.2020 (обновлено: 20:51 12.03.2020)
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
АНКАРА, 12 мар - РИА Новости. Представитель президента Турции сообщил, что на фоне эпидемии коронавируса в стране на неделю объявлены внеплановые школьные каникулы, зарубежные визиты Тайипа Эрдогана откладываются.
"Принято решение о том, что с 16 марта во всех средних школах будут объявлены внеплановые каникулы, а с 23 марта школьники будут учиться дистанционно. Университеты будут закрыты на три недели с 16 марта", - сказал пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын журналистам в Анкаре по итогам совещания кабинета министров Турции по борьбе с коронавирусом.
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Он добавил, что Эрдоган отложит намеченные на ближайшее время зарубежные визиты из-за ситуации с коронавирусом, а на зарубежные поездки госслужащих необходимо будет получать особое разрешение.
Кроме того, все спортивные мероприятия в Турции до конца апреля будут проводиться без зрителей, сообщил Калын.
По его словам, предпринятые на сегодняшний день в Турции меры против распространения коронавируса являются эффективными. "У нас всего один выявленный случай заражения, у этого человека хорошее состояние здоровья, а у людей, находящихся на карантине, нет проблем", - сказал пресс-секретарь турецкого лидера.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса пандемией. В мире заражены уже около 120 тысяч человек более чем в 100 странах, большинство выздоровели, но более 4 тысяч скончались.
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Коронавирус Covid-19Распространение нового коронавирусаКоронавирусыТурцияРеджеп Тайип ЭрдоганВ мире
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