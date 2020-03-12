Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
2020-03-12T19:29+0300
https://ria.ru/20200312/1568513730.html
В Совфеде рассказали об антироссийской пропаганде из-за Конституции
https://cdn23.img.ria.ru/images/rsport/112967/92/1129679256_0:8:3071:1735_1036x0_80_0_0_5e7c2fcee88738447fc8b5b9c21ba89e.jpg
РИА Новости

В Совфеде рассказали об антироссийской пропаганде из-за Конституции

19:29 12.03.2020
1078
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкАндрей Климов
Андрей Климов
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Российским законодателям методами парламентской дипломатии нужно разъяснять зарубежным коллегам суть предложенных изменений в Конституцию РФ, заявил глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета РФ Андрей Климов.
Накануне Совет Федерации одобрил поправку к Конституции РФ.
"Нужно методами парламентской дипломатии разъяснять зарубежным коллегам суть предложенных изменений в Конституцию РФ, их полное соответствие общепринятым нормам международного права", - сказал Климов на заседании комиссии в четверг.
Он также отметил, что нормы конституции, направленные на укрепление суверенитета России, вызывают "плохо скрываемую ярость" у авторов антироссийских законов в США и различных антироссийских резолюций в странах НАТО.
Конституция Российской Федерации
6 марта, 16:45
Почему Конституция должна быть однозначной
По мнению сенатора, "они мечтают о срыве наших конституционных преобразований", о том, чтобы в российском обществе не было стабильности.
В качестве примера антироссийской пропаганды Климов привел новости телеканала Euronews на русском языке, в которых после одобрения поправки в Конституцию РФ сенаторами сообщалось, что закон в России "рассматривается на фоне протестов". Якобы десятки людей организовали одиночные пикеты, а когда протестующие подали заявку о проведении массовой акции протеста, власти ввели ограничения на проведение мероприятий до 5 тысяч человек. "При этом следом идет новостной материал из Италии, где из-за коронавируса также были введены ограничения на массовые мероприятия граждан", - сказал сенатор.
При этом в новости об Италии речь шла исключительно о требованиях по противодействию распространения коронавируса, пояснил он.
"Русскоговорящий голос госдепа США, радио "Свобода", вообще назвал изменения в основной закон нашей страны "ломкой конституции", - привел пример законодатель.
По мнению Климова, членам комиссии "следует активно разоблачать такие инсинуации". Он подчеркнул, что речь идет о внутреннем законодательстве и не дело внешних "доброжелателей" командовать внутренними делами РФ.
В свою очередь член комиссии Олег Морозов подчеркнул, что предложенные в конституцию поправки направлены именно на защиту суверенитета страны.
Андрей Клишас
Вчера, 13:36Голосование по поправкам в Конституцию
Большинство регионов поддержали закон о поправке в Конституцию
581231228
Обсудить 4
Голосование по поправкам в КонституциюКонституция РФСовет Федерации РФНАТОАндрей КлимовПолитика
Рекомендуем
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
Захарова оценила возможность отправки российских войск в Афганистан
Председатель правления Фонда защиты национальных ценностей, председатель Комиссии Общественной палаты по развитию СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич
В ОП удивились отсутствию Эстонии в рейтинге "цифровых хищников"
Добыча нефти
В США пригрозили остановить Москву и Эр-Рияд на нефтяном рынке
Стенд компании Роснефть на Петербургском международном экономическом форуме 2018
США потребовали от "дочек" Роснефти свернуть бизнес в Венесуэле
Наружная реклама со слоганом Коронавирус. Давайте прекратим это вместе в регионе Ломбардия, Италия
Супруги умерли от коронавируса с разницей в два часа
Стенд компании Роснефть на площадке Восточного экономического форума во Владивостоке
США ввели санкции против швейцарской "дочки" Роснефти
Табло с индексами котировок в зале Нью-Йоркской фондовой биржи
Американская биржа закрылась с рекордным падением за последние 30 лет
Нефтяной станок-качалка
Рейтер сообщил о желании Эр-Рияда вытеснить российскую нефть Urals
Добыча нефти
Эксперт оценил влияние снижения цен на нефть Saudi Aramco на Россию
Строительство трубопровода Северный поток - 2
Польский эксперт объяснил неизбежность запуска "Северного потока — 2"
Песня Uno группы Little Big для Евровидения-2020
Little Big представила песню для Евровидения
Самолет Су-35С на Международном военно-техническом форуме Армия-2019
Bloomberg сообщил об отказе Индонезии от российских истребителей
Штаб-квартира ОПЕК в Вене
"Газпром нефть" разочарована срывом сделки ОПЕК+
Медицинские работники проводят осмотр пассажиров в аэропорту Шереметьево
В России зафиксировали шесть новых случаев заражения коронавирусом
Президент США Дональд Трамп
Трамп восхитился низкими ценами на нефть
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:25В штате Мэриленд закрывают школы и запрещают крупные скопления людей
02:23В штаб-квартире ООН подтвердили первый случай заражения коронавирусом
02:08США нанесли в Ираке удары по пяти складам с оружием "Катаиб Хезболлах"
02:04В Киеве проверили трех человек, вернувшихся из Италии с температурой
02:02Под Москвой горит ресторан гольф-клуба Moscow Country Club
01:59Парламент Камчатки поддержал конституционные поправки
01:48В Госдуме предлагают запретить пропаганду действий пособников нацизма
01:46В Каталонии ввели карантин в четырех населенных пунктах из-за COVID-19
01:36Поддержавший в СФ поправки в конституцию Лукин готов выйти из "Яблока"
01:33СМИ узнало о бегстве Порошенко из Украины накануне допроса
01:30США наносят ответные удары в Ираке после нападения на базу Таджи
01:23В Катаре из-за коронавируса закрываются кинотеатры, музеи и спортзалы
01:22В Испании коронавирус выявили еще у одного министра
01:15Леди Гага объявила о выходе новой книги
01:12В Бразилии коронавирус снова обрушил биржу
01:05В США суд распорядился освободить экс-информатора WikiLeaks Мэннинг
01:01Болсонару обратится к бразильцам после сдачи анализа на коронавирус
00:57СМИ раскрыло детали гибели девочки в Тамбовской области
00:40Президент ФРГ отменил поездку в Мексику и Коста-Рику из-за COVID-19
00:34Мэр Нью-Йорка считает, что жертвы от коронавируса в городе неизбежны
Лента новостейМолния