В Совфеде рассказали об антироссийской пропаганде из-за Конституции

МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Российским законодателям методами парламентской дипломатии нужно разъяснять зарубежным коллегам суть предложенных изменений в Конституцию РФ, заявил глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета РФ Андрей Климов.
Накануне Совет Федерации одобрил поправку к Конституции РФ.
"Нужно методами парламентской дипломатии разъяснять зарубежным коллегам суть предложенных изменений в Конституцию РФ, их полное соответствие общепринятым нормам международного права", - сказал Климов на заседании комиссии в четверг.
Он также отметил, что нормы конституции, направленные на укрепление суверенитета России, вызывают "плохо скрываемую ярость" у авторов антироссийских законов в США и различных антироссийских резолюций в странах НАТО.
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По мнению сенатора, "они мечтают о срыве наших конституционных преобразований", о том, чтобы в российском обществе не было стабильности.
В качестве примера антироссийской пропаганды Климов привел новости телеканала Euronews на русском языке, в которых после одобрения поправки в Конституцию РФ сенаторами сообщалось, что закон в России "рассматривается на фоне протестов". Якобы десятки людей организовали одиночные пикеты, а когда протестующие подали заявку о проведении массовой акции протеста, власти ввели ограничения на проведение мероприятий до 5 тысяч человек. "При этом следом идет новостной материал из Италии, где из-за коронавируса также были введены ограничения на массовые мероприятия граждан", - сказал сенатор.
При этом в новости об Италии речь шла исключительно о требованиях по противодействию распространения коронавируса, пояснил он.
"Русскоговорящий голос госдепа США, радио "Свобода", вообще назвал изменения в основной закон нашей страны "ломкой конституции", - привел пример законодатель.
По мнению Климова, членам комиссии "следует активно разоблачать такие инсинуации". Он подчеркнул, что речь идет о внутреннем законодательстве и не дело внешних "доброжелателей" командовать внутренними делами РФ.
В свою очередь член комиссии Олег Морозов подчеркнул, что предложенные в конституцию поправки направлены именно на защиту суверенитета страны.