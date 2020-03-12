В Совфеде рассказали об антироссийской пропаганде из-за Конституции

По мнению сенатора, "они мечтают о срыве наших конституционных преобразований", о том, чтобы в российском обществе не было стабильности.

В качестве примера антироссийской пропаганды Климов привел новости телеканала Euronews на русском языке, в которых после одобрения поправки в Конституцию РФ сенаторами сообщалось, что закон в России "рассматривается на фоне протестов". Якобы десятки людей организовали одиночные пикеты, а когда протестующие подали заявку о проведении массовой акции протеста, власти ввели ограничения на проведение мероприятий до 5 тысяч человек. "При этом следом идет новостной материал из Италии, где из-за коронавируса также были введены ограничения на массовые мероприятия граждан", - сказал сенатор.