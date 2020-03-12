Депутаты Ленинградской области поддержали поправки в Конституцию

С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 мар – РИА Новости. Депутаты законодательного собрания Депутаты законодательного собрания Ленинградской области поддержали поправку в Конституцию РФ , сообщает пресс-служба областного парламента. 35 депутатов проголосовали за, один – против, двое воздержались.

"Депутаты законодательного собрания Ленинградской области на заседании одобрили закон о поправке в Конституцию РФ. В поддержку поправок высказались 35 депутатов, против - один, воздержались двое", - сказано в сообщении.

По словам спикера областного парламента Сергея Бебенина, "историческое решение принято". "А что касается высказавшегося против и воздержавшихся, все имеют право на собственную позицию", - добавил он. Спикер подчеркнул, что изменения в конституцию, в первую очередь, направлены на укрепление стабильности и закрепление социальных гарантий со стороны государства, которые сделают граждан России более защищенными.

Предусмотрено, что документ будет считаться одобренным лишь после его поддержки двумя третями региональных парламентов, в противном случае вся процедура внесения поправок в конституцию будет прекращена. После этого Совфед вновь соберется на заседание 14 марта, чтобы утвердить решения регионов.

Изменения основного закона посвящены новым требованиям, выдвигаемым к президенту, членам правительства и госчиновникам разного уровня, закрепляют социальные гарантии государства перед гражданами, меняют круг полномочий парламента, запрещают отчуждение федеральных территорий, устанавливают статус русского языка, а также упоминают бога в главе, посвященной преемственности развития российской государственности. Кроме того, поправки позволяют действующему президенту РФ вновь баллотироваться на этот пост в 2024 году.