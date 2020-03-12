Россия приостановит пропуск через границу граждан Италии

Кроме того, будет приостановлен пропуск через границу РФ иностранных граждан и лиц без гражданства, прибывающих из Италии, въезжающих на территорию РФ для обучения и осуществления трудовой деятельности, а также в частных, туристических и транзитных целях, за исключением граждан государств - членов Евразийского экономического союза, а также экипажей воздушных судов, членов официальных делегаций и лиц, имеющих вид на жительство в России.