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2020-03-12T18:56+0300
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Испания выделит почти 4 миллиарда евро на борьбу с коронавирусом
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РИА Новости

Испания выделит почти 4 миллиарда евро на борьбу с коронавирусом

18:56 12.03.2020
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© Фото : предоставлено правительством ИспанииПремьер-министр Испании Педро Санчес на пресс-конференции
Премьер-министр Испании Педро Санчес на пресс-конференции
© Фото : предоставлено правительством Испании
МАДРИД, 12 мар – РИА Новости. Испанское правительство выделит почти четыре миллиарда евро на борьбу с коронавирусом, объявил премьер страны Педро Санчес по итогам заседания правительства.
На прошедшем в четверг экстренном заседании кабинета был принят чрезвычайный план действий с связи со сложившейся ситуацией.
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"Мы вносим очень важный экономический вклад и собираемся выделить автономным сообществам для укрепления их систем здравоохранения 2,8 миллиарда евро. Мы собираемся выделить еще миллиард евро из резервного фонда на приоритетные медико-санитарные мероприятия. И мы обеспечим медицинское снабжение", - заявил премьер.
Правительство приняло решение о замораживании цен на медицинские товары, оказании финансовой помощи наиболее уязвимым слоям населения, в частности, 25 миллионов евро выделены на борьбу с детской бедностью.
По словам Санчеса, власти окажут поддержку малому бизнесу, который пострадает от кризиса, в частности, предприниматели получат шестимесячную беспроцентную рассрочку по выплате налогов, что, по выражению Санчеса, "позволит влить 14 миллиардов евро в нашу производственную систему".
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Помощь будет оказана также туристическому сектору и сектору авиаперевозок. Среди принятых мер – гарантии возврата денег за купленные железнодорожные билеты компанией Renfe.
Все мероприятия с участием более тысячи человек в закрытых помещениях приостановлены, в других случаях расстояние между участниками не должно быть менее метра. Людям пожилого возраста с хроническими заболеваниями рекомендовано не выходить из дома, напомнил премьера о рекомендациях медиков.
"Надо сдержать очень быстрое распространение болезни. Мы столкнулись с чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения и важна социальные ответственность и дисциплина", - заявил он.
По официальным данным, почти три тысячи человек заболели коронавирусом COVID-19 в Испании, 84 из них скончались, сообщило министерство здравоохранения страны в четверг. Больше всего заболевших в Мадриде - 1388 человек, скончались 56 человек.
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Коронавирус Covid-19Распространение нового коронавирусаПедро СанчесМадрид (город)ИспанияВ мире
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