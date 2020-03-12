Испания выделит почти 4 миллиарда евро на борьбу с коронавирусом

МАДРИД, 12 мар – РИА Новости. Испанское правительство выделит почти четыре миллиарда евро на борьбу с коронавирусом, объявил премьер страны Педро Санчес по итогам заседания правительства.

На прошедшем в четверг экстренном заседании кабинета был принят чрезвычайный план действий с связи со сложившейся ситуацией.

"Мы вносим очень важный экономический вклад и собираемся выделить автономным сообществам для укрепления их систем здравоохранения 2,8 миллиарда евро. Мы собираемся выделить еще миллиард евро из резервного фонда на приоритетные медико-санитарные мероприятия. И мы обеспечим медицинское снабжение", - заявил премьер.

Правительство приняло решение о замораживании цен на медицинские товары, оказании финансовой помощи наиболее уязвимым слоям населения, в частности, 25 миллионов евро выделены на борьбу с детской бедностью.

По словам Санчеса, власти окажут поддержку малому бизнесу, который пострадает от кризиса, в частности, предприниматели получат шестимесячную беспроцентную рассрочку по выплате налогов, что, по выражению Санчеса, "позволит влить 14 миллиардов евро в нашу производственную систему".

Помощь будет оказана также туристическому сектору и сектору авиаперевозок. Среди принятых мер – гарантии возврата денег за купленные железнодорожные билеты компанией Renfe.

Все мероприятия с участием более тысячи человек в закрытых помещениях приостановлены, в других случаях расстояние между участниками не должно быть менее метра. Людям пожилого возраста с хроническими заболеваниями рекомендовано не выходить из дома, напомнил премьера о рекомендациях медиков.

"Надо сдержать очень быстрое распространение болезни. Мы столкнулись с чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения и важна социальные ответственность и дисциплина", - заявил он.