Эксперт оценил влияние снижения цен на нефть Saudi Aramco на Россию

ДОХА, 12 мар - РИА Новости, Юлия Троицкая. Предложенные Предложенные Saudi Aramco скидки на нефть не увеличат долю рынка Саудовской Аравии , пока в мире бушует коронавирус, и не причинят вреда России, заявленные королевством производственные мощности сомнительны, сообщил РИА Новости специалист по мировому рынку нефти, приглашенный профессор экономики энергетики в ведущей европейской бизнес-школе ESCP Europe Мамдух Гассан Салама.

Страны ОПЕК + 6 марта не смогли договориться ни об изменении параметров сделки о сокращении добычи нефти, ни о ее продлении. В результате с 1 апреля снимаются ограничения по добыче нефти в странах-участницах прежнего альянса. Это вызвало обвал на нефтяном рынке. В среду Saudi Aramco заявила, что получила директиву от минэнерго королевства увеличить свои производственные мощности с 12 до 13 миллионов баррелей в сутки.

"Утверждение о том, что Саудовская Аравия имеет производственную мощность в 12,5 миллионов баррелей в сутки является сомнительным, оно никогда не проверялось. Саудовская Аравия может производить только около 8,0-9,0 миллионов баррелей в сутки, еще 700 тысяч баррелей - 1,0 миллион баррелей в сутки поступает из запасов", - считает эксперт.

"Снижение цен на нефть со стороны Saudi Aramco для ее клиентов не приведет к увеличению ее доли рынка, пока в мире бушует коронавирус, и не причинит вреда России", - уверен он.

"Экономика России может существовать при цене на нефть 25-30 долларов за баррель в течение многих лет по сравнению с 85 или более долларами для Саудовской Аравии и большинства членов ОПЕК. В конечном счете, самым крупным проигравшим при обвале цен на нефть является глобальная экономика, а внутри глобальной экономики американская отрасль добычи сланцевой нефти и Саудовская Аравия проиграют больше всего. И это не Россия, кто пострадает от развала ОПЕК+", - отметил Салама.

Он считает логичным отказ России от еще большего сокращения нефтедобычи. "Я неоднократно говорил, что любые новые сокращения добычи или углубление существующих обязательств в рамках ОПЕК+ бесполезны, поскольку они не окажут положительного влияния на цены на нефть, пока бушует вспышка коронавируса", - добавил Салама.

По его мнению, саудовско-российское сотрудничество хорошо послужило ОПЕК в прошлом, и Россия играла ключевую роль вместе с Саудовской Аравией в предыдущих предложениях о сокращении нефтедобычи, которые помогли стабилизировать цены на нефть, поэтому организация должна поддерживать это сотрудничество.