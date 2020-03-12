Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-03-12T18:20+0300
https://ria.ru/20200312/1568508900.html
ФАС оценила ситуацию с ценами на медицинские маски в регионах
https://cdn22.img.ria.ru/images/7e4/2/5/1564292306_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_1d7a0f28edf6d121e8b3b217db83428c.jpg
РИА Новости

ФАС оценила ситуацию с ценами на медицинские маски в регионах

18:20 12.03.2020
636
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкПродажа медицинских масок
Продажа медицинских масок
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Продажа медицинских масок. Архивное фото
МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Цены на медицинские маски за неделю со 2 по 10 марта снизились в 27 российских регионах, говорится в сообщении Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России.
Спрос на медицинские маски возрос в России после сообщений о быстром распространении нового коронавируса COVID-19 по миру. Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку этого заболевания пандемией. В мире заражены уже около 120 тысяч человек более чем в 100 странах, большинство выздоровели, но более 4 тысяч скончались.
Покупательница в защитной маске в одной из аптек Читы
10 марта, 08:00
Куда исчезли медицинские маски и защитят ли они от коронавируса
В результате всероссийского мониторинга цен на медицинские маски антимонопольная служба и ее отделения получили данные 1,39 тысячи хозяйствующих субъектов, провели 35 внеплановых проверок и возбудили дело о нарушении антимонопольного законодательства в отношении 4 организаций.
В частности, максимальное снижение цены произошло в Орловской области, Санкт-Петербурге и Курской области - на 15, 14 и 13 процентов соответственно. Минимальное снижение цен, на 1 процент, зафиксировано в Смоленской области, однако в этом же регионе зафиксирована самая низкая розничная цена на маски - 6,5 рубля. Самые дорогие маски продаются в Санкт-Петербурге - 20 рублей за штуку и в Новгородской области - 18 рублей за штуку.
В мониторинге учитывались медицинские защитные маски для лица, нестерильные одноразовые из нетканых материалов, реализуемые не менее чем пятью крупнейшими аптечными сетями и ритейлерами.
Геннадий Онищенко во время пресс-конференции в МИА Россия сегодня
6 марта, 13:55
Онищенко рассказал, как следует использовать медицинские маски
140002
Обсудить 2
Коронавирус в РоссииКоронавирус Covid-19Распространение нового коронавирусаКоронавирусыФедеральная антимонопольная служба (ФАС России)Орловская областьСмоленская областьНовгородская областьОбщество
Рекомендуем
Машина скорой помощи на территории больничного комплекса в Коммунарке
В штабе рассказали, как выявили заразившихся коронавирусом в России
Медицинские работники проводят осмотр пассажиров в аэропорту Шереметьево
В России зафиксировали шесть новых случаев заражения коронавирусом
Наружная реклама со слоганом Коронавирус. Давайте прекратим это вместе в регионе Ломбардия, Италия
Супруги умерли от коронавируса с разницей в два часа
Добыча нефти
В США пригрозили остановить Москву и Эр-Рияд на нефтяном рынке
Табло с индексами котировок в зале Нью-Йоркской фондовой биржи
Американская биржа закрылась с рекордным падением за последние 30 лет
Песня Uno группы Little Big для Евровидения-2020
Little Big представила песню для Евровидения
Сотрудники медицинского стационара на территории больничного комплекса в Коммунарке
Врач опроверг данные о смерти пациента от коронавируса в Москве
Медицинский работник проводит осмотр пассажиров в аэропорту Шереметьево
Власти Подмосковья призвали перейти на дистанционную работу
Коронавирус
Малайзия выявила первый случай спорадического заражения коронавирусом
Сотрудник центра подготовки за пультом управления во время комплексных экзаменационных тренировок
ЦПК меры для защиты космонавтов от возможного заражения коронавирусом
Табло с индексами котировок в зале Нью-Йоркской фондовой биржи
Американский экономист предрек новый мировой финансовый кризис
Здание Министерства иностранных дел Китая в Пекине
В МИД Китая допустили, что коронавирус в Ухань завезли из США
Покупательница в защитной маске в одной из аптек Читы
Куда исчезли медицинские маски и защитят ли они от коронавируса
Статуя Фемиды
Суд взыскал штраф с хирурга из Сочи, по вине которого умер пациент
Президент Франции Эммануэль Макрон
Макрон назвал коронавирус самым страшным кризисом в здравоохранении
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:25В штате Мэриленд закрывают школы и запрещают крупные скопления людей
02:23В штаб-квартире ООН подтвердили первый случай заражения коронавирусом
02:08США нанесли в Ираке удары по пяти складам с оружием "Катаиб Хезболлах"
02:04В Киеве проверили трех человек, вернувшихся из Италии с температурой
02:02Под Москвой горит ресторан гольф-клуба Moscow Country Club
01:59Парламент Камчатки поддержал конституционные поправки
01:48В Госдуме предлагают запретить пропаганду действий пособников нацизма
01:46В Каталонии ввели карантин в четырех населенных пунктах из-за COVID-19
01:36Поддержавший в СФ поправки в конституцию Лукин готов выйти из "Яблока"
01:33СМИ узнало о бегстве Порошенко из Украины накануне допроса
01:30США наносят ответные удары в Ираке после нападения на базу Таджи
01:23В Катаре из-за коронавируса закрываются кинотеатры, музеи и спортзалы
01:22В Испании коронавирус выявили еще у одного министра
01:15Леди Гага объявила о выходе новой книги
01:12В Бразилии коронавирус снова обрушил биржу
01:05В США суд распорядился освободить экс-информатора WikiLeaks Мэннинг
01:01Болсонару обратится к бразильцам после сдачи анализа на коронавирус
00:57СМИ раскрыло детали гибели девочки в Тамбовской области
00:40Президент ФРГ отменил поездку в Мексику и Коста-Рику из-за COVID-19
00:34Мэр Нью-Йорка считает, что жертвы от коронавируса в городе неизбежны
Лента новостейМолния