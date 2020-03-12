ФАС оценила ситуацию с ценами на медицинские маски в регионах

МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Цены на медицинские маски за неделю со 2 по 10 марта снизились в 27 российских регионах, говорится в сообщении Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России.
Спрос на медицинские маски возрос в России после сообщений о быстром распространении нового коронавируса COVID-19 по миру. Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку этого заболевания пандемией. В мире заражены уже около 120 тысяч человек более чем в 100 странах, большинство выздоровели, но более 4 тысяч скончались.
В результате всероссийского мониторинга цен на медицинские маски антимонопольная служба и ее отделения получили данные 1,39 тысячи хозяйствующих субъектов, провели 35 внеплановых проверок и возбудили дело о нарушении антимонопольного законодательства в отношении 4 организаций.
В частности, максимальное снижение цены произошло в Орловской области, Санкт-Петербурге и Курской области - на 15, 14 и 13 процентов соответственно. Минимальное снижение цен, на 1 процент, зафиксировано в Смоленской области, однако в этом же регионе зафиксирована самая низкая розничная цена на маски - 6,5 рубля. Самые дорогие маски продаются в Санкт-Петербурге - 20 рублей за штуку и в Новгородской области - 18 рублей за штуку.
В мониторинге учитывались медицинские защитные маски для лица, нестерильные одноразовые из нетканых материалов, реализуемые не менее чем пятью крупнейшими аптечными сетями и ритейлерами.