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"Справедливая Россия" ввела карантин для депутатов после командировок
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РИА Новости

"Справедливая Россия" ввела карантин для депутатов после командировок

18:15 12.03.2020
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкПредседатель партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов на X съезде партии. 28 октября 2018
Председатель партии Справедливая Россия Сергей Миронов на X съезде партии. 28 октября 2018
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Руководитель фракции "Справедливая Россия" Сергей Миронов принял решение о двухнедельном карантине для депутатов фракции СР после их командировок за границу, сообщает пресс-служба фракции.
"Сергей Миронов принял решение о двухнедельном карантине для депутатов фракции "Справедливая Россия" после их командировок за границу", - говорится в сообщении.
Пресс-служба уточняет, что по распоряжению руководителя Центрального аппарата партии СР Дмитрия Прокопенко, те сотрудники, которые вернулись из отпуска или командировки, должны две недели находиться на карантине в домашних условиях.
"Партия, естественно, не могла не отреагировать на такую угрозу, как распространение коронавируса", – цитирует пресс-служба слова Миронова.
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