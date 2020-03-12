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Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
2020-03-12T18:51+0300
https://ria.ru/20200312/1568508092.html
В США пригрозили остановить Москву и Эр-Рияд на нефтяном рынке
https://cdn21.img.ria.ru/images/155862/85/1558628570_0:247:3040:1957_1036x0_80_0_0_7bb9b2a356dc1588ac5fed53ef9d6557.jpg
РИА Новости

В США пригрозили остановить Москву и Эр-Рияд на нефтяном рынке

18:03 12.03.2020 (обновлено: 18:51 12.03.2020)
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© Depositphotos / crstrbrtДобыча нефти
Добыча нефти
© Depositphotos / crstrbrt
МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Американский Альянс производителей энергоносителей проведет расследование, не демпинговали ли Россия, Саудовская Аравия и другие страны на рынке нефти, заявил член исполнительного совета организации Гарольд Хамм в интервью Fox Business.
По его словам, Москва и Эр-Рияд наводняют рынок нефтью и "атакуют" американских производителей.

"Они пользуются преимуществом пандемии коронавируса, чтобы сосредоточиться на этой отрасли и опустошить ее. <...> Можем ли мы их остановить? Конечно, можем", — заявил Хамм.

Срыв сделки ОПЕК+

На прошлой неделе страны ОПЕК+ не смогли договориться об изменении параметров сделки о сокращении добычи нефти или ее продлении.
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Москва не согласилась с предложением картеля дополнительно снизить производство из-за распространения коронавируса и предлагала сохранить существующие условия. Саудовская Аравия, в свою очередь, настаивала на дополнительном сокращении добычи нефти. В результате с 1 апреля со стран — членов сделки ОПЕК+ снимаются прежние обязательства.
В воскресенье в СМИ появилась информация, что Саудовская Аравия, наоборот, намерена увеличить добычу и снизить цены на нефть. Это сообщение обвалило котировки, вслед за ними также упал курс рубля.
Агентство Bloomberg со ссылкой на источники написало, что Эр-Рияд предложил поставлять в Европу нефть марки Arab Light по цене около 25 долларов за баррель, что является огромным дисконтом по сравнению с ценой российской нефти Urals.
Кроме того, как отмечалось в публикации, европейские нефтеперерабатывающие заводы получили от Saudi Aramco предложения на лимиты поставки нефти, которые значительно превышают традиционные объемы.
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10999018115469
Обсудить 85
Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьРоссияSaudi AramcoArab LightUralsОПЕКСаудовская АравияМоскваЭр-Рияд (город)СШАЭкономика
Популярные комментарии
Смешные они какие)))
12 марта, 18:05
Алексей Алекс
118190006
Ну вот, здрасте... Сами просили подешевле...
12 марта, 18:22
CCorddamon
87371002
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