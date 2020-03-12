В США пригрозили остановить Москву и Эр-Рияд на нефтяном рынке

МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Американский Альянс производителей энергоносителей проведет расследование, не демпинговали ли . Американский Альянс производителей энергоносителей проведет расследование, не демпинговали ли Россия Саудовская Аравия и другие страны на рынке нефти, заявил член исполнительного совета организации Гарольд Хамм в интервью Fox Business

По его словам, Москва Эр-Рияд наводняют рынок нефтью и "атакуют" американских производителей.

"Они пользуются преимуществом пандемии коронавируса, чтобы сосредоточиться на этой отрасли и опустошить ее. <...> Можем ли мы их остановить? Конечно, можем", — заявил Хамм.

Срыв сделки ОПЕК+

На прошлой неделе страны ОПЕК+ не смогли договориться об изменении параметров сделки о сокращении добычи нефти или ее продлении.

Москва не согласилась с предложением картеля дополнительно снизить производство из-за распространения коронавируса и предлагала сохранить существующие условия. Саудовская Аравия, в свою очередь, настаивала на дополнительном сокращении добычи нефти. В результате с 1 апреля со стран — членов сделки ОПЕК+ снимаются прежние обязательства.

В воскресенье в СМИ появилась информация, что Саудовская Аравия, наоборот, намерена увеличить добычу и снизить цены на нефть. Это сообщение обвалило котировки, вслед за ними также упал курс рубля.

Агентство Bloomberg со ссылкой на источники написало , что Эр-Рияд предложил поставлять в Европу нефть марки Arab Light по цене около 25 долларов за баррель, что является огромным дисконтом по сравнению с ценой российской нефти Urals