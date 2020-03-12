Bloomberg: саудиты хотят предложить Европе тройные объемы нефти по $25

Рабочий на нефтяном месторождении в Саудовской Аравии

© AP Photo / Amr Nabil Рабочий на нефтяном месторождении в Саудовской Аравии

МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Саудовская Аравия готова утроить объемы отгрузки нефти в Европу по цене гораздо ниже, чем российское сырье, пишет Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Москвой. По данным агентства, поставки нефти из королевства в сочетании с беспрецедентными скидками превращают европейский рынок в самую важную сферу передела интересов в ценовой войне между Эр-Риядом

"Саудовская Аравия предлагает свою основную нефть марки Arab Light с поставками в Роттердам по цене примерно 25 долларов за баррель, что является огромным дисконтом по сравнению с ценой российской нефти Urals ", — отмечает агентство.

"Диапазон объема дополнительных поставок составлял от 25% до 200%, в зависимости от компании", — отметили собеседники агентства.

По их словам, Aramco подтвердила увеличение объемов поставок европейским нефтяным компаниям.

Помимо этого, накануне саудовская госкомпания сообщила, что получила директиву от Минэнерго королевства нарастить производственные мощности до 13 миллионов баррелей в сутки.

Срыв сделки ОПЕК+

Страны ОПЕК + 6 марта не смогли договориться об изменении параметров сделки о сокращении добычи нефти либо о ее продлении.

Министр энергетики Александр Новак заявил, что Москва не согласилась на предложение картеля дополнительно снизить производство из-за распространения нового типа коронавируса: Россия предлагала сохранить существующие условия, а Саудовская Аравия — дополнительно сократить добычу нефти.

В результате с 1 апреля снимаются ограничения по добыче в странах — участницах прежнего альянса. Это вызвало обвал на рынке, в понедельник падение цен достигало 30%.