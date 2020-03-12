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Знаки евро и доллара на табло курса валют в Москве
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
2020-03-12T13:25+0300
https://ria.ru/20200312/1568479502.html
Bloomberg: саудиты хотят предложить Европе тройные объемы нефти по $25
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/03/0c/1568480035_0:113:3072:1841_1036x0_80_0_0_3625e676eb0aea102cf34961affa3670.jpg
РИА Новости

Bloomberg: саудиты хотят предложить Европе тройные объемы нефти по $25

11:57 12.03.2020 (обновлено: 13:25 12.03.2020)
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© AP Photo / Amr NabilРабочий на нефтяном месторождении в Саудовской Аравии
Рабочий на нефтяном месторождении в Саудовской Аравии
© AP Photo / Amr Nabil
МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Саудовская Аравия готова утроить объемы отгрузки нефти в Европу по цене гораздо ниже, чем российское сырье, пишет Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.
По данным агентства, поставки нефти из королевства в сочетании с беспрецедентными скидками превращают европейский рынок в самую важную сферу передела интересов в ценовой войне между Эр-Риядом и Москвой.
"Саудовская Аравия предлагает свою основную нефть марки Arab Light с поставками в Роттердам по цене примерно 25 долларов за баррель, что является огромным дисконтом по сравнению с ценой российской нефти Urals", — отмечает агентство.
Как сказали источники, европейские нефтеперерабатывающие заводы, в том числе таких компаний, как Royal Dutch Shell, BP, Total, OMV, Repsol и Cepsa, получили от Saudi Aramco предложения на лимиты поставки нефти, которые значительно превышают традиционные объемы.
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"Диапазон объема дополнительных поставок составлял от 25% до 200%, в зависимости от компании", — отметили собеседники агентства.
По их словам, Aramco подтвердила увеличение объемов поставок европейским нефтяным компаниям.
Помимо этого, накануне саудовская госкомпания сообщила, что получила директиву от Минэнерго королевства нарастить производственные мощности до 13 миллионов баррелей в сутки.

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Министр энергетики Александр Новак заявил, что Москва не согласилась на предложение картеля дополнительно снизить производство из-за распространения нового типа коронавируса: Россия предлагала сохранить существующие условия, а Саудовская Аравия — дополнительно сократить добычу нефти.
В результате с 1 апреля снимаются ограничения по добыче в странах — участницах прежнего альянса. Это вызвало обвал на рынке, в понедельник падение цен достигало 30%.
По состоянию на 08:07 мск четверга цена майских фьючерсов на смесь Brent снижалась до 34,12 доллара за баррель. Стоимость апрельских фьючерсов на нефть марки WTI падала до 31,45 доллара за баррель.
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Тянем-потянем
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Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьСаудовская АравияЕвропаЭкономика
Популярные комментарии
Нас прям заставляют спрыгнуть с нефтяной иглы .)))) Ну что , вот реальный шанс правительству Мишустина начать конкретное импортозамещение ,и развитие собственной промышленности : тяжёлой ,лёгкой , агро ,электронной и.т.д )))
12 марта, 12:04
Данил Некипелов
4884321119
Жаль, что пока только слышится что-то типа "пересидим, денег хватит".
12 марта, 12:05
Gloomy Humorist
36620213232
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