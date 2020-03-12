Московский суд оштрафовал BBC World News второй раз

МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Мировой суд Москвы в четверг оштрафовал на 20 тысяч рублей британский телеканал BBC World News за отсутствие возрастной маркировки, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Это уже четвертый протокол, рассмотренный судом в отношении телеканала в четверг и второй, касающийся маркировки. Итого телеканал оштрафовали на 36 тысяч рублей.
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"Суд постановил признать виновной [главного редактора телеканала] Екатерину Якушенко в совершении административного правонарушения по статье 13.21 КоАП и назначить ей штраф в размере 20 тысяч рублей",- огласила решение судья мирового участка №178 Василиса Лапина.
Представитель ответчика не признал вину. При этом, по данным Роскомнадзора, запрещенный для детей сюжет транслировался неоднократно, но на канале возразили, что речь идет о двух разных сюжетах – в программах World News и World Day.
"Представители Роскомнадзора не владеют английским языком в достаточной степени, переводы, которые они готовят с использованием программ "Яндекс. Переводчик" и Google.Translate не являются профессиональными, они [сервисы] просто помогают понимать, данный перевод - это очень вольное трактование Роскомнадзора", - заявил представитель телеканала BBC.
Чиновник Роскомнадзора в ответ заявил, что "контент повторялся несколько раз, это абсолютно идентичные программы".
Какую позицию в итоге занял суд – это два разных сюжета или один – неясно, в резолютивной части решения говорится только о наказании.